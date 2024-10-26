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Космический одуванчик Кассиопеи: Разгадка взрыва XII века

3:12
Наука

Астрономы подтвердили, что загадочная туманность в созвездии Кассиопеи — прямой результат космического события, описанного в китайских и японских хрониках XII века. Исследователи теперь стремятся понять причину ее необычной формы.

Космический одуванчик Кассиопеи: Разгадка взрыва XII века
Фото: commons.wikimedia.org by Morigan221, CC BY-SA 3.0

В исторических летописях 1181 года упоминается "гостья-звезда", внезапно вспыхнувшая на ночном небосклоне и сияющая 185 ночей. Много веков спустя астрономия достигла уровня, позволившего обнаружить сохранившийся след этого редчайшего явления.

В 2021 году ученые открыли необычную туманность Pa 30 в созвездии Кассиопеи, расположенную на расстоянии приблизительно в 7,5 тысяч световых лет от Земли. Они пришли к выводу, что это и есть та самая "звезда-гостья", о которой писали древние наблюдатели.

Группа исследователей из США и Австрии подтвердила это заключение. Они сообщают, что расширение туманности до сих пор продолжается с постоянной скоростью около 1000 километров в секунду. Сейчас диаметр туманности составляет около трёх световых лет. Этот факт позволил точно определить момент начала расширения — конец XII столетия.

Однако, что же именно произошло в тот период?

Для ответа на этот вопрос астрономы проанализировали данные наблюдений с помощью гавайской обсерватории Кека. Это позволило создать трёхмерную модель туманности Pa 30 с расходящимися во все стороны "нитями" вещества. Установлено, что эти "нити" обладают асимметрией, что указывает на неравномерное рассеивание вещества. Внутри туманности обнаружена обширная полость. Все эти особенности указывают на взрыв сверхновой звезды необычного типа.

В большинстве случаев сверхновая вспышка происходит, когда массивной звезде заканчивается "топливо", и её внешние слои сбрасываются. В ядре звезды протекают термоядерные реакции, которые противодействуют гравитационному сжатию. После прекращения этих реакций гравитация берёт верх и ядро коллапсирует.

Однако существуют и другие сценарии возникновения сверхновых. Например, взрыв происходит не от сброса внешней оболочки звезды, а от взрыва ядра, как это случается с белыми карликами — остатками маломассивных звёзд, подобных Солнцу. Часто белые карлики составляют двойные или тройные звёздные системы, и, взаимодействуя со своими компаньонами, могут поглощать их вещество, что в конечном итоге приводит к взрыву.

Туманность Pa 30, по мнению исследователей, является примером такого взрыва, но с отличительной особенностью. В отличие от обычных сверхновых, в остатках туманности Pa 30 сохраняется часть погибшей звезды. Сочетание полости, асимметричных "нитей" и сохранившегося ядра наводит на мысль о слиянии двух белых карликов.

Уточнения

Тума́нность — участок межзвёздной среды, выделяющийся своим излучением или поглощением излучения на общем фоне неба.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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