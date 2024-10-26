Математик разрешил две старейшие проблемы в теории симметрий

Математик из Ратгерского университета Фам Тиеп совершил научный прорыв, доказав гипотезу о нулевой высоте, предложенную Ричардом Брауэром в 1955 году.
Это достижение, опубликованное в престижном журнале Annals of Mathematics, стало результатом десяти лет упорного труда Тиепа. Одновременно он внес значительный вклад в теорию Делиня-Луштига, связанную с анализом следов матриц, который был опубликован в журнале Inventiones mathematicae. Обе работы относятся к теории представлений конечных групп, важной для изучения симметрии частиц, теории чисел и алгебраической геометрии.
Стивен Миллер, руководитель кафедры математики, подчеркнул, что успехи Тиепа укрепили позицию Ратгерского университета как центра мирового уровня в области математики.
Интересно, что профессор Тиеп использует традиционные инструменты — ручку и бумагу, а его работы широко цитируются, включая свыше 200 статей и пять книг. Его исследования охватывают практические области, от молекулярной симметрии до создания кодов с коррекцией ошибок, и могут помочь в решении гипотез Джона Томпсона и Александра Лубоцкого.
Матема́тика (др.-греч. μᾰθημᾰτικά < μάθημα «изучение; наука») — точная формальная наука, первоначально исследовавшая количественные отношения и пространственные формы.
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