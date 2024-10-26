Учёные создали миниатюрных роботов для точечной доставки препаратов

1:38 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи из Технологического университета Наньян (NTU Singapore) разработали миниатюрных роботов для доставки лекарств, которые в будущем могут кардинально изменить подход к лечению.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Эти микророботы, размером не превышающие зерно, состоят из магнитных частиц и полимеров, что позволяет управлять ими с помощью внешнего магнитного поля. Они обладают уникальной способностью передвигаться, адаптируясь к сложным участкам, и высвобождать до четырех различных препаратов в нужных зонах тела, минимизируя утечку веществ. В ходе лабораторных испытаний они продемонстрировали устойчивость, сохраняли работоспособность до восьми часов и показали высокую эффективность в имитации условий человеческого организма.

Проект, по словам его руководителя, ассистента профессора Лам Го Чжаня, вдохновлен фильмом "Фантастическое путешествие", в котором миниатюрная подводная лодка совершала исследовательскую миссию в человеческом мозге. Поддержал инновацию и нейрохирург Леонард Йео из Национальной университетской больницы Сингапура, отметив, что такая технология может в будущем заменить катетеры при малоинвазивных процедурах, сделав лечение менее травматичным.

Следующим шагом в развитии технологии станет дальнейшая миниатюризация роботов и испытания на искусственных органах и животных моделях. Исследователи надеются, что эта разработка будет применяться в онкологии, например, для лечения опухолей мозга и рака мочевого пузыря.

Уточнения

Ро́бот (англ. robot, от чеш. robot) — автоматическое устройство, предназначенное для осуществления различного рода действий, обычно выполняемых человеком.



Препарат (от лат. praeparātum «готовый, приготовленный; лечебное/лекарственное средство/препарат») — вещество или смесь веществ синтетического или природного происхождения в виде лекарственной формы (таблетки, капсулы, растворы и т.п.), применяемые для профилактики, диагностики и лечения заболеваний.

