Эмоциональность при просмотре фильмов связали с риском ранней смерти

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Исследование Университета штата Флорида анализирует влияние невротизма на продолжительность жизни, используя данные Британского биобанка почти 500 тысяч человек, собранные с 2006 по 2010 год.

Фото: unsplash.com by Lily & Moon / Tom Pumford, PDM

Целью учёных было выявить, как невротизм, проявляющийся через эмоциональные реакции, особенно в ответ на кинофильмы, может стать индикатором ранней смерти.

Анализ показал, что частые эпизоды эмоциональности при просмотре фильмов могут сигнализировать о глубинных проблемах, если к ним добавляются тревога, страх, одиночество и раздражительность — основные компоненты невротизма, разрушающие физическое и психическое здоровье.

Особенно подвержены этому расстройству мужчины младше 54 лет и люди без высшего образования. Исследование также выявило связь между невротизмом и состоянием одиночества, которое оказывает максимальное негативное влияние на здоровье. Учёные наблюдали за испытуемыми до конца 2023 года и выяснили, что за это время из 500 тысяч участников умерли 43 400 человек, или 8,8% от общего числа. Средний возраст умерших составил 70 лет, при этом основными причинами смерти оказались онкология и заболевания нервной, дыхательной и пищеварительной систем.

Учёные приходят к выводу, что одиночество не только усугубляет проявления невротизма, но и играет ключевую роль в преждевременной смертности, влияя на психическое и физическое здоровье. По мнению исследователей, проблема одиночества и связанных с ним последствий должна стать приоритетной в профилактике психологических расстройств.

Уточнения

Эмо́ция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру.



Смерть (ги́бель, кончи́на, лета́льный исход, конец) — прекращение жизни, полная остановка биологических и физиологических процессов жизнедеятельности организма.

