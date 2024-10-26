Учёные раскрыли, как млекопитающие перешли к вертикальной стойке

1:26 Your browser does not support the audio element. Наука

Новое исследование показало, что переход млекопитающих к вертикальной стойке, характерной для людей и крупных животных, стал важным этапом в эволюции, изменившим их анатомию.

Фото: flickr.com by Paul Keller, CC BY 2.0

Первые млекопитающие напоминали рептилий, поскольку их конечности были расположены по бокам, а не под телом. Это означало низкое положение над землей и недостаточную гибкость. В процессе эволюции, особенно после массового пермского вымирания, в котором погибло около 90% видов, млекопитающим пришлось адаптироваться и постепенно перейти к вертикальной стойке.

Исследование, опубликованное в Science Advances, анализировало данные ископаемых с четырех материков, охватывающие 300 миллионов лет, и выявило, что этот процесс был нелинейным, и эволюционные откаты к позам, схожим с "рептильными", замедляли развитие вертикальной стойки. Ключевым фактором стали более сильные конечности, которые позволили млекопитающим устойчиво держаться на ногах. Это дало млекопитающим преимущество и привело к более гибкому движению, помогая выживать и адаптироваться к окружающей среде.

Результаты исследования могут найти применение в разработке роботов, способных передвигаться в нестабильных и сложных условиях, используя принципы, похожие на анатомию млекопитающих.

Уточнения

Млекопита́ющие (лат. Mammalia) — класс позвоночных животных, основной отличительной особенностью которых является вскармливание детёнышей молоком.



Биологи́ческая эволю́ция (от лат. evolutio — «развёртывание») — естественный процесс развития живой природы, сопровождающийся изменением генетического состава популяций, формированием адаптаций, видообразованием и вымиранием видов, преобразованием экосистем и биосферы в целом.

