На Солнце снова зафиксировали мощные вспышки

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Ученые из Института прикладной геофизики (ИПГ) зарегистрировали две значительные солнечные вспышки, произошедшие 26 октября 2024 года.

Фото: NASA is licensed under public domain

Первая вспышка, класса M9.5, наблюдалась в 09:23 по московскому времени и длилась 35 минут, тогда как вторая, более мощная вспышка класса X1.9, была зафиксирована в 10:19 и продолжалась 64 минуты. Обе вспышки произошли в группе солнечных пятен, обозначенной как 3873, и привели к перебоям в коротковолновой радиосвязи (КВ-связи), сообщает ТАСС.

Солнечные вспышки подразделяются на классы A, B, C, M и X, где класс A — наименее мощный, а класс X включает самые сильные вспышки. Мощность излучения повышается в 10 раз с каждым последующим классом, и сильные вспышки часто сопровождаются выбросом солнечной плазмы. Такие облака, при достижении Земли, способны провоцировать магнитные бури, что может повлиять на инфраструктуру связи и даже на здоровье человека.

Уточнения

Со́лнце (астр. ☉) — одна из звёзд нашей Галактики (Млечный Путь) и единственная звезда Солнечной системы.



Со́лнечная вспы́шка — взрывной процесс выделения энергии (кинетической, световой и тепловой) в атмосфере Солнца.

