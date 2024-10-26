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Драма в воздухе: как GPS-трекер помог раскрыть тайну гибели перелётной птицы

2:19
Наука

Сезонные миграции представляют собой опасный период в жизни перелётных птиц. Среди многочисленных угроз — нападения хищников, которые, как считалось ранее, заставляют птиц летать на высоте нескольких километров. Однако недавние исследования показали, что такая стратегия не всегда эффективна.

Драма в воздухе: как GPS-трекер помог раскрыть тайну гибели перелётной птицы
Фото: commons.wikimedia.org by Harshakamanuru, CC BY-SA 4.0

Исследователи использовали GPS-трекер, прикрепленный к лапке тулеса Pluvialis squatarola, чтобы реконструировать последние минуты его жизни и выяснить обстоятельства гибели птицы. Тулес — птица средних размеров из семейства ржанковых, которая обитает у морского берега и питается беспозвоночными. Он гнездится в арктической тундре и зимует в теплых краях.

Четыре особи тулеса были пойманы в январе 2024 года на берегу Ваттового моря в Нидерландах и оснащены GPS-трекером и акселерометром. Три птицы успешно добрались до окрестностей Онежского озера и Белого моря, но четвертая пропала над территорией Швеции.

Анализ данных трекера показал, что тулес внезапно остановился после 15 минут интенсивного полета на высоте 2882 метров над уровнем моря. Движение трекера резко изменило направление, а его средняя скорость снизилась. Координаты тулеса прекратили меняться в полночь, и он был найден на расстоянии менее 200 метров от гнезда сапсана Falco peregrinus.

Сапсан — хищник из семейства соколиные, известный своей рекордной скоростью полета и способностью летать на высоте более пяти километров. Вывод очевиден: хищник перехватил мигрировавшего тулеса на высоте почти в три километра, что означает, что даже на таком расстоянии от земли перелетные птицы не защищены от нападений.

Эти исследования показывают, что сезонные миграции представляют собой сложный и опасный процесс для перелетных птиц. Несмотря на очевидные выгоды, дальние миграции связаны со множеством рисков, включая нападения хищников. Орнитологи продолжают изучать поведение птиц и хищников, чтобы лучше понять сложные взаимодействия между ними.

Уточнения

Мигра́ция птиц или перелёт птиц — перемещение или переселение птиц, связанное с изменением экологических или кормовых условий, либо особенностями размножения, с территории гнездования на территорию зимовки и обратно.

Ту́лес (лат. Pluvialis squatarola) — вид птиц семейства ржанковых (Charadriidae).

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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