Революционная технология космических запусков: гигантская центрифуга заменит ракетные двигатели

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Инновационная компания SpinLaunch из США разработала уникальный проект масштабной пусковой установки, призванной существенно оптимизировать процесс доставки грузов на орбиту. Ключевая особенность технологии заключается в минимизации использования традиционного ракетного топлива. Согласно представленной документации, высота конструкции достигнет впечатляющих 100 метров, а ее возведение запланировано на 2025 год.

Фото: Spope on X is licensed under public domain

Важным этапом в развитии проекта стали успешные испытания экспериментального образца установки, проведенные осенью 2022 года. Тестовая конструкция, имеющая диаметр 33 метра, продемонстрировала свою эффективность при запуске оборудования для ведущих аэрокосмических организаций. Среди заказчиков числятся такие авторитетные структуры как NASA, Airbus, исследовательский центр Корнеллского университета и компания Outpost, специализирующаяся на спутниковых технологиях.

Принцип действия инновационной системы основан на использовании мощных электрических двигателей, создающих вращательное движение в специальной вакуумной камере. В процессе работы установки носитель разгоняется до колоссальной скорости. При достижении оптимальных параметров срабатывает механизм высвобождения, и ракета-носитель покидает камеру, развивая скорость около 2,2 километра в секунду.

После того как аппарат достигает необходимой высоты в суборбитальном пространстве, активируется штатная двигательная система. Это позволяет завершить маневр и обеспечить точное размещение полезного груза на заданной орбите. Данная технология может произвести настоящую революцию в сфере космических запусков, существенно снизив их стоимость и экологическую нагрузку.

Уточнения

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства (NASA (НАСА)) — независимое агентство федерального правительства США, находящееся в подчинении непосредственно президента США. Осуществляет гражданскую космическую программу страны, а также научные исследования в области авиации, воздухоплавания и космонавтики.

