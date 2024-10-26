Учёные обнаружили ген, влияющий на вероятность рождения девочек

1:13 Your browser does not support the audio element. Наука

В журнале Proceedings of the Royal Society опубликованы результаты исследования, которые показывают связь между генетическим вариантом rs144724107 и увеличенной вероятностью рождения девочек. Учёные изучили данные около 450 тысяч человек и обнаружили, что у носителей этого варианта вероятность рождения девочки достигает 60%, хотя обычно она составляет 50%.

Фото: pexels.com by Rene Asmussen, CC0

Исследователи пока затрудняются объяснить механизм влияния rs144724107. По их предположению, он может взаимодействовать с геном ADAMTS, который влияет на образование сперматозоидов и процесс оплодотворения.

Интересно, что всего 0,5% участников имели в ДНК этот генетический вариант, что указывает на его малую распространённость в популяции. В целом, данное влияние незначительно с точки зрения общей картины, где соотношение полов остаётся близким к стандартному 50 на 50, отмечает «Российская газета».

Уточнения

Гене́тика — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.

