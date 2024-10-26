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Причиной разрушения спутника Intelsat 33e стала аномалия

4:02
Наука

Недавний инцидент с разрушением спутника связи Intelsat 33e (IS-33e) на геостационарной орбите (ГСО) вызвал серьёзную озабоченность в космическом сообществе. Разлетевшиеся обломки угрожают целостности других космических аппаратов, в том числе российских.

Причиной разрушения спутника Intelsat 33e стала аномалия
Фото: Astroscale is licensed under public domain

19 октября компания Intelsat объявила о прекращении обслуживания IS-33e, сославшись на "аномалию". Однако, как выяснилось, речь идет о катастрофическом событии, напоминающем сцены из научно-фантастического фильма.

Российская система предупреждения об опасных ситуациях в околоземном космическом пространстве (АСПОС ОКП) зафиксировала одномоментное и высокоэнергетическое разрушение спутника, по сути, взрыв.

Космические силы США насчитали 20 крупных фрагментов, утверждая, что они не представляют опасности. Однако Роскосмос выявил около 80 обломков, которые могут столкнуться с российскими телекоммуникационными спутниками "Экспресс-АТ1", "Ямал-402" и "Экспресс-АМ6", а также гидрометеорологическим "Электро-Л". Специалистам предстоит отслеживать траектории обломков и корректировать орбиты российских аппаратов.

На ГСО, где скорость значительно ниже, чем на околоземной орбите, маневрирование сложнее, а мелкие опасные объекты практически невидимы с Земли.

ГСО пользуется большой популярностью, так как спутники, находящиеся на ней, могут постоянно находиться над одним регионом, что удобно для передачи телесигнала или метеорологических наблюдений. Международный союз электросвязи (МСЭ) распределяет "парковочные места" на ГСО по квотам, выделенным каждой стране. В настоящее время на орбите находится более 500 активных аппаратов, а общая вместимость составляет 1800.

IS-33e обслуживал клиентов в Европе, Африке и частях Азиатско-Тихоокеанского региона. Intelsat, люксембургская компания-владелец спутника, вынуждена будет перераспределить функции разрушенного аппарата на другие.

Этот инцидент не первый на ГСО. В 2006 году российский "Экспресс-АМ11" вышел из строя после столкновения с "неустановленным объектом", предположительно космическим мусором. В 2017 году развалились вещательные спутники AMC-9 и Telkom-1, а в 2019 году прекратил работу "интелсат" IS-29e.

Причина разрушения IS-33e пока неизвестна. На фоне текущих геополитических напряжений космические державы обвиняют друг друга в разработке противоспутникового оружия.

Специальная комиссия должна установить причину "аномалии" с IS-33e. Однако, независимо от ее вердикта, этот инцидент демонстрирует серьезные проблемы в американской аэрокосмической отрасли.

IS-33e был изготовлен компанией Boeing, которая в последнее время столкнулась с рядом скандалов. После аварий с новыми самолетами, масштабных нарушений на производстве и проблем с пилотируемым космическим кораблем Starliner, Boeing вновь оказалась в центре внимания.

Запуск IS-33e в 2016 году на европейской ракете-носителе Ariane 5 также сопровождался проблемами с двигателем, что привело к задержке ввода спутника в эксплуатацию. Через год возникли проблемы с силовой установкой, что сократило срок службы спутника.

Несмотря на масштабные перестройки в Boeing, включая сокращение штата, для предотвращения подобных инцидентов в будущем необходимы более глубокие изменения.

Уточнения

Анома́лия — отклонение от нормы, от общей закономерности, неправильность.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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