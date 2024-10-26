Исследование: мозг воспринимает предложение быстрее слов

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Человеческий мозг обрабатывает короткие предложения быстрее, чем отдельные слова. Наш мыслительный орган распознает полную структуру предложений всего за 127 миллисекунд. Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Confused_young_woman.jpg by Flickr user CollegeDegrees360

Исследователи обнаружили, что для понимания беспорядочных списков слов требуется больше времени. Соответственно, структура предложения помогает пониманию, полагают авторы статьи в Science Advances.

Человеческий язык следует определённой временной структуре. Например, когда человек читает книгу или рассказывает историю, он делает это слово за словом и не произносит все слова одновременно или задом наперёд. Затем наш мозг обрабатывает последовательность слов в соответствующей последовательности.

Однако когда мы пользуемся мобильными телефонами или ноутбуками, мы всё чаще сталкиваемся с очень короткими текстами, такими как push-уведомления или наложение текста на видео. Эта информация появляется и исчезает с огромной скоростью, но читатели по-прежнему могут с одного взгляда уловить все слова во всём представленном визуально тексте.

Жаклин Фэллон (Jacqueline Fallon) и Лиина Пюлкканен (Liina Pylkkänen) из Нью-Йоркского университета изучили, насколько быстро и в каком порядке мозг обрабатывает последовательности слов таких текстов.

Для этого исследователи представили 36 испытуемым разные последовательности из трёх слов в течение 300 миллисекунд — либо целые предложения — "медсестры чистят раны", либо списки слов — "сердца, лёгкие, печень".

С помощью магнитоэнцефалографии (МЭГ) они зарегистрировали активность нейронов в мозгу испытуемых. Левая височная доля, отвечающая за понимание языка, обрабатывает предложения из трёх слов всего за 127 миллисекунд — почти так же быстро, как мозг распознает изображения, и быстрее, чем он воспринимает фрагменты разговорной речи.

"За время, необходимое для прослушивания слога, мозг действительно может распознать структуру короткого предложения", — поясняет Пюлкканен.

Эта область мозга проявляла большую активность при работе с предложениями, чем со списками слов.

Поскольку все слова в поле зрения испытуемых находились одновременно, каждое дополнительное слово в предложении помогало им распознавать и понимать другие слова в предложении.

"Подобно тому, как люди быстрее чувствуют чашку, когда кладут на неё всю руку и ощущают многие её части, человек гораздо быстрее узнает предложение, когда видит всё предложение сразу", — поясняют команда.

По мнению исследователей, это говорит о том, что левая височная доля больше реагирует на структуру предложения, чем на его смысл. Соответственно, первый этап лингвистической обработки в мозгу может быть основан на структуре предложений, при этом левая височная доля является центральным местом синтаксической обработки.

"Эти результаты дают ценную информацию о внутренних способностях мозга обрабатывать речь, — объясняет Пюлкканен. — В частности, тот факт, что наш мозг может уловить смысл этих быстрых сообщений с одного взгляда, может раскрыть нечто фундаментальное о возможностях обработки языковой системы".

Уточнения

Височная доля (лат. Lobus temporalis) — образование коры больших полушарий, отделенное латеральной бороздой головного мозга от теменной и лобной долей и расположенное перед затылочной долей.

