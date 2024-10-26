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Учёные создали уникальный материал для медицинских имплантов

1:27
Наука

Исследователи из Чикагского университета разработали уникальный полупроводниковый гидрогель, который может произвести революцию в медицинской электронике.

Учёные создали уникальный материал для медицинских имплантов
Фото: Pexels by RDNE Stock project, PDM

Новый материал сочетает гибкость, эластичность и способность проводить электрические сигналы, что делает его идеальным для использования в медицинских имплантах, таких как кардиостимуляторы и нейроинтерфейсы. Благодаря модулю упругости на уровне живых тканей (81 кПа) и способности к растяжению до 150%, гидрогель способен эффективно взаимодействовать с организмом и снижать риск воспалений, часто сопровождающих имплантацию.

Особенностью метода разработки стало использование органического растворителя вместо воды. Этот растворитель смог объединить в себе свойства полупроводников и гидрогелей, что ранее считалось невозможным из-за водонерастворимости полупроводников. В результате был получен гибридный материал, который поддерживает электрическую проводимость и пористую структуру. Последняя позволяет биомолекулам свободно проникать внутрь, повышая чувствительность и эффективность устройств.

Гидрогель способен улучшить работу биосенсоров и светочувствительных терапевтических аппаратов, открывая перспективы для создания высокоэффективных биоэлектронных интерфейсов, безопасных и функциональных в долгосрочной перспективе.

Уточнения

Импланта́ты (герм. от Implantat ← лат. in «в» + plantare «сажать»), импла́нты (англ. от implant) — класс изделий медицинского назначения, используемых для вживления в организм либо в роли протезов (заменителей отсутствующих органов человека), либо в качестве идентификатора (например, чип с информацией о домашнем животном, вживляемый под кожу).

Материа́л (от лат. materialis — «вещество») — вещество или смесь веществ, из которых изготавливается продукция.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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