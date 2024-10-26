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Поцелуи как защитный механизм: что скрыто за романтикой

1:19
Наука

Поцелуи могли зародиться как форма ухода за собой среди древних приматов, предположил Адриано Ламейра, эволюционный психолог из Уорикского университета, в своем исследовании, представленном в Daily Mail.

Поцелуи как защитный механизм: что скрыто за романтикой
Фото: YouTube канал Киноафиша Трейлеры by Скриншот видео YouTube канала Киноафиша Трейлеры, PDM

Согласно его теории, поцелуи начали развиваться как метод удаления паразитов — когда приматы протягивали губы вперед, это позволяло им эффективно очищать друг друга от мелких вредителей. Этот жест, возможно, стал необходимостью примерно семь миллионов лет назад, когда предки человека стали вести наземный образ жизни, вынужденные находить новые способы ухода за телом в условиях, отличных от лесных.

Постепенно очищающие поцелуи преобразовались в социальный ритуал, который эволюционировал в короткое прикосновение губами. В современных реалиях поцелуй утратил гигиеническое значение, но приобрел эмоциональную составляющую и стал способом выражения привязанности, укрепляя социальные и романтические связи между людьми. В то время как его практическая функция осталась в прошлом, романтический аспект поцелуев продолжает вызывать интерес и обсуждения в научных кругах, подчеркивая сложные механизмы развития социального поведения.

Уточнения

Поцелу́й или оскуля́ция (лат. os — рот) — прикосновение губами к кому-либо или чему-либо для выражения любви, в знак почтения, и так далее.

Защи́тный механи́зм (психологи́ческая защи́та) — понятие глубинной психологии, обозначающее неосознаваемый психический процесс, направленный на минимизацию отрицательных переживаний.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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