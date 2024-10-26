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Вода на Земле: новый взгляд на её космическое происхождение

1:45
Наука

Источник воды на Земле остается одной из самых интересных загадок. Исследователи предполагают, что вода могла быть на Земле с самого начала её формирования или доставлена позже кометами и астероидами. Однако новое исследование показало, что солнечный ветер, состоящий из заряженных частиц, мог также способствовать возникновению воды.

Вода на Земле: новый взгляд на её космическое происхождение
Фото: commons.wikimedia.org by MrO7aid22, CC BY-SA 4.0

Учёные из Института физической химии в Праге под руководством Сватолпука Цивиша провели лабораторные эксперименты, чтобы изучить этот процесс. Исследователи обрабатывали минералы, содержащие кислород, бомбардируя их водородом и дейтерием, что привело к образованию молекул воды и гидроксида. Результаты показали, что взаимодействие между ионами водорода и кислородом минералов приводит к образованию воды.

Это открытие помогает объяснить наличие воды на небесных телах, таких как астероиды, где вода могла бы адсорбироваться на поверхности и сохраняться до столкновения с Землей. Возможно, именно так часть воды попала на Землю в ходе поздней тяжелой бомбардировки, во время которой астероиды могли доставить значительное количество воды, достаточно для формирования океана.

Солнечный ветер не мог прямо создать воду на Земле из-за её защитной атмосферы и магнитосферы. Тем не менее, исследование предполагает, что эта теория может применяться к другим небесным телам, и вода могла переноситься на Землю. Этот эффект может объяснить, как вода появляется на планетах, подвергающихся воздействию солнечного ветра, что открывает новые перспективы для поиска воды на экзопланетах и в других уголках галактики.

Уточнения

Вода́ (в химии — монооксид водорода, гидроксид водорода; химическая формула — H2O) — химическое вещество, представляющее собой бинарное неорганическое соединение, молекула которого состоит из двух атомов водорода и одного атома кислорода, соединённых между собой ковалентной связью.

Земля́ — третья по удалённости от Солнца планета Солнечной системы.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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