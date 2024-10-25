Ледяные спутники Юпитера и Сатурна могут скрывать признаки жизни

Российские ученые предлагают сосредоточить внимание на поисках следов жизни в выбросах гейзеров и ледяных отложениях на лунах Юпитера и Сатурна — Европе и Энцеладе.
Эти космические тела могут содержать подледные океаны, где условия схожи с антарктическим озером Восток, в котором недавно были обнаружены три новых вида бактерий-термофилов. Такие бактерии способны существовать при средневысоких температурах и находиться глубоко под ледяным щитом, взаимодействуя с так называемым аккреционным льдом.
Ученые считают, что в случае Европы и Энцелада горячие источники на дне океанов могут быть средой обитания подобных микробов, чьи клетки через ледяные прослойки могут подниматься в верхние слои и даже выбрасываться наружу с гейзерами. Такой вывод сделан на основании исследований российского и европейского научного сообщества, которые ранее обнаружили бактерии на глубине около 3,7 тысяч метров в Антарктиде, где ледяной покров соприкасается с аккреционным льдом.
Эти находки демонстрируют, что микробы могут перемещаться через ледяные слои и оставлять следы, которые современные методы ДНК-секвенирования могут распознать, исключив вероятность загрязнений. Таким образом, если подобные бактерии будут обнаружены в выбросах льда на других планетах, это может стать свидетельством внеземной жизни.
Юпи́тер — крупнейшая планета Солнечной системы, пятая по удалённости от Солнца.
Сату́рн — шестая планета по удалённости от Солнца и вторая по размерам планета в Солнечной системе после Юпитера.
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