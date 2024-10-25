Россия берёт курс на развитие генетических ресурсов

Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать программу развития нового Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов, который создаётся на базе Курчатовского института.
Соответствующий указ был подписан в пятницу, и теперь правительство должно в течение шести месяцев представить конкретные планы по развитию центра. В частности, указ предписывает определить объем и порядок финансирования необходимых мероприятий в течение четырех месяцев, чтобы обеспечить эффективное выполнение всех требований. Основной целью центра станет хранение и развитие уникальных генетических ресурсов микроорганизмов, что может иметь значительное значение для биотехнологий и медицинских исследований в России, сообщает РИА Новости.
Министерству науки и высшего образования также поручено оказать всестороннюю поддержку Курчатовскому институту в реализации проекта, что включает административное и научное содействие для успешного запуска Национального центра.
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