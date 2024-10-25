Россия берёт курс на развитие генетических ресурсов

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Президент России Владимир Путин поручил правительству разработать программу развития нового Национального центра генетических ресурсов микроорганизмов, который создаётся на базе Курчатовского института.

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Соответствующий указ был подписан в пятницу, и теперь правительство должно в течение шести месяцев представить конкретные планы по развитию центра. В частности, указ предписывает определить объем и порядок финансирования необходимых мероприятий в течение четырех месяцев, чтобы обеспечить эффективное выполнение всех требований. Основной целью центра станет хранение и развитие уникальных генетических ресурсов микроорганизмов, что может иметь значительное значение для биотехнологий и медицинских исследований в России, сообщает РИА Новости.

Министерству науки и высшего образования также поручено оказать всестороннюю поддержку Курчатовскому институту в реализации проекта, что включает административное и научное содействие для успешного запуска Национального центра.

Уточнения

Гене́тика (от греч. γενητως — «порождающий, происходящий от кого-то») — раздел биологии, занимающийся изучением генов, генетических вариаций и наследственности в организмах.



Развитие — это тип движения и изменения в природе и обществе, связанный с переходом от одного качества, состояния к другому, от старого к новому.

