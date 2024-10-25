В Грузии найдена редкая пластина бога римских солдат

1:47 Your browser does not support the audio element. Наука

Археологи, проводящие раскопки в крепости Апсарос в Грузии, сделали значимое открытие — они откопали золотую вотивную пластину, посвященную Юпитеру Долихену. Это редкая находка подтверждает существование культа восточного божества Юпитера Долихена, популярного среди римских солдат.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

По мнению руководителя экспедиции профессора Радослава Карасевича-Щипёрского из Варшавского университета, пластина указывает на близость к храму, где поклонялись этому богу. В дополнение к золотой пластине исследователи обнаружили бронзовые фигурки с символикой Юпитера, что, по их словам, может приблизить их к нахождению древнего храма.

Крепость Гонио, где велись раскопки, построена на месте, известном благодаря легенде об Абсиртосе, сыне царя Ээта, и служила стратегическим римским форпостом около двух тысяч лет назад. Клад, найденный в 1970-х годах, уже подтвердил, что здесь располагался военный гарнизон с доступом к финансовым резервам. Ученые также обнаружили древние печи для обжига амфор и винный пресс, что предполагает производство керамики и вина на экспорт, вероятно, для нужд римских легионов.

Профессор Карасевич-Щипёрский отметил, что для римских военных гарнизонов подобное производство в крепости — уникальное явление. Вполне вероятно, что ремесленники работали на территории форта, когда в нем не было солдат, создавая амфоры и, возможно, производя вино для экспорта. Команда экспедиции надеется в ближайшие годы обнаружить остатки храма, что расширит представления о культурных и религиозных связях региона.

Уточнения

Гру́зия (груз. საქართველო МФА: , Сакартве́ло, абх. Қырҭтәыла) — государство, расположенное в западной части Закавказья на восточном побережье Чёрного моря (омывается им на западе).



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