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Учёные назвали последствия отключения Атлантической циркуляции

Наука

Российские учёные из Института физики атмосферы имени Обухова РАН представили моделирование экстремального сценария полного отключения Атлантической меридиональной опрокидывающей циркуляции (АМОС) — важнейшего климатического механизма, регулирующего теплоперенос в Северной Атлантике.

Учёные назвали последствия отключения Атлантической циркуляции
Фото: flickr.com by Maxim Massalitin, CC BY-SA 2.0

Несмотря на предсказания, что при таком развитии событий зимние температуры на севере Европы могут достигать -10 °С, а на юге — до -3 °С, а летние снизятся не более чем на 1 °С, опасения о значительных климатических угрозах, как указывает Владимир Семёнов, заведующий лабораторией климатологии Института географии РАН, не оправдываются. Семёнов пояснил, что такой сценарий не приведёт к катастрофическим изменениям климата на континенте, сообщает ОТР.

Исследователь отметил, что гипотеза об отключении АМОС поднималась в 1990-х годах, однако тогда её влияние на климат в Европе переоценивали. В современных моделях ученые видят, что такой исход крайне маловероятен в ближайшие сто лет. Текущие данные демонстрируют стабильность системы, позволяющую рассматривать подобные события лишь как научно-теоретический интерес, а не реалистичный прогноз на обозримое будущее.

Уточнения

Модели́рование — исследование объектов познания на их моделях; построение и изучение моделей реально существующих объектов, процессов или явлений с целью получения объяснений этих явлений, а также для предсказания явлений, интересующих исследователей.

Термохали́нная циркуля́ция — циркуляция, создаваемая за счет перепада плотности воды, образовавшегося вследствие неоднородности распределения температуры и солёности в океане.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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