В Калининграде разработали питательную добавку для очистки воды

Калининградские ученые из Балтийского федерального университета им. И. Канта разработали питательную добавку, способствующую эффективной поддержке микроорганизмов, задействованных в биологической очистке сточных вод.

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Новая добавка призвана стать более доступной и стабильной альтернативой зарубежным реагентам, что особенно важно для российских предприятий в условиях логистических и экономических трудностей. Основной функцией добавки станет поддержание обмена веществ и улучшение условий для жизнедеятельности бактерий, ответственных за очистку воды. Эта инновация, охватывающая более 40% отрасли, открывает новые возможности для отечественных промышленных и коммунальных объектов, где активный ил — сложный биохимический компонент очистки — нуждается в постоянном питании и стабильных условиях для поддержания экосистемного баланса.

Идея разработки возникла по запросу российского производителя ПЭТ-гранул, который столкнулся с проблемами в поставках импортных химических веществ.

Заместитель директора Стартап-студии БФУ Елена Кабакова отметила, что логистические барьеры и рост цен на иностранные товары подталкивают отечественных производителей к поиску надежных альтернатив. Сотрудничество университета с производителем позволило создать уникальный концентрат, способный заменить зарубежные реагенты и снизить зависимость от импорта. Доцент Елена Ван подчеркнула, что добавка поддерживает стабильность очистки, снижая эксплуатационные издержки предприятий и оказывая минимальное воздействие на экосистему, что делает ее оптимальным решением для российских условий.

Уточнения

Сто́чные во́ды — атмосферные воды и осадки, к которым относятся талые и дождевые воды, а также воды от полива зеленых насаждений и улиц, отводимые в водоёмы с территорий промышленных предприятий и населённых мест через систему канализации или самотёком, свойства которых оказались ухудшенными в результате деятельности человека.



Калинингра́д — город в России, административный центр Калининградской области, являющийся самым западным областным центром Российской Федерации.

