В триатлоне Ironman побеждают спортсмены с судорогами мышц

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Вопреки распространённым предположениям, не существует связи между электролитным балансом организма и мышечными судорогами у профессиональных спортсменов, как подтверждает анализ серии соревнований Ironman за последние три десятилетия. Вопреки предыдущим выводам, обезвоживание действительно влияет на риск судорог. Однако в здоровой конкуренции играют роль и другие факторы, информирует Clinical Journal of Sport Medicine.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:20220812_ECM22_Triathlon_1478.jpg by Ailura

Ironman на Гавайях — одно из самых известных соревнований по триатлону и сверхвыносливости. 26 октября сотни участников приступят к трёхэтапным состязаниям в плавании, заезде на велосипеде и марафонском забеге.

Чтобы избежать травм и судорог, помимо тренировки мышц и выносливости, важна адаптированная диета до и во время соревнований.

Исследователи под руководством Паала Нильсена (Paal Nilssen) из университета штата Вашингтон проанализировали данные о здоровье и производительности 10 533 триатлетов, которые лечились настоями от мышечных судорог во время соревнований Ironman в период с 1989 по 2019 год, что соответствует 6% спортсменов за 30 лет соревнований.

Помимо прочего, эксперты в сфере спортивной медицины хотели выяснить, почему возникают судороги и почему настои помогают их избежать: у триатлонистов в организме слишком мало электролитов, таких как калий, натрий или другие соли, или слишком мало воды? Или у них уже были другие заболевания, вызывающие судороги?

С одной стороны, оценка показала — вопреки распространённому заблуждению, но согласующуюся с предыдущими исследованиями — что не нарушение электролитного баланса привело к судорогам. У пролеченных спортсменов не было необычных уровней калия или натрия.

"Мышечные спазмы сложны, но могут быть связаны с изменением нервно-мышечных функций. Однако электролитный дисбаланс, вероятно, не имеет к этому никакого отношения", — объясняет старший автор исследования Крис Коннолли (Chris Connolly) из университета штата Вашингтон.

Пол также не имел значения: мужчины и женщины одинаково часто страдали от мышечных судорог, связанных со спортом.

"Вместо этого у сверхвыносливых триатлетов может сыграть роль более сильное обезвоживание. Некоторые спортсмены немного обезвожены перед гонкой, а некоторые очень сильно обезвожены в конце гонки", — добавила эксперт.

По-видимому, свою роль играют и другие факторы: утомление, низкое кровяное давление, боли в животе и головные боли также были связаны с мышечными спазмами, как обнаружили исследователи. Те спортсмены, которых лечили от мышечных судорог в начале соревнований, часто лечились повторно во время гонки.

Тем не менее, спортсмены, у которых время от времени возникали судороги, как правило, финишировали немного раньше, чем те, у кого судорог не было.

"Вероятно, это связано с интенсивностью деятельности: люди, которые, условно говоря, заканчивают быстрее, скорее всего, будут работать быстрее и интенсивнее", — говорит Коннолли.

Эта повышенная интенсивность также может способствовать мышечным судорогам, но эту связь необходимо дополнительно изучить.

"Триатлоны на сверхвыносливость, такие как Ironman, стали свидетелями стремительного роста популярности во всем мире. Когда конкуренция, требующая таких физических усилий, растёт так быстро, я думаю, что потребуется время, чтобы меры безопасности и планы наверстали упущенное", — констатирует Коннолли.

Медицинская помощь и поддержка также важны, поскольку спортсмены часто сами не чувствуют боли во время бега.

В этом году на Ironman исследователи хотят собрать больше данных и обследовать спортсменов, чтобы получить больше информации о полезных советах по тренировкам для будущих состязаний.

Уточнения

Ironman — серия соревнований по триатлону на длинную дистанцию, проводимая Всемирной корпорацией триатлона (WTC).



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