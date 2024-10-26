Первые шаги в 3D-печати: 5 инструментов, которые помогут каждому

3:57 Your browser does not support the audio element. Наука

Для старта в мире 3D-печати подойдут доступные (и часто бесплатные) инструменты, которые помогут освоить основы проектирования и даже углубиться в более сложные техники.

Фото: Wikimedia Commons by Tiia Monto, CC BY-SA 3.0

Важно понимать что для начала вам нужен 3D-принтер.

Этот набор программ варьируется от мощных 3D-редакторов с открытым исходным кодом до простых и доступных решений, которые отлично подойдут новичкам.

Blender - это бесплатный редактор 3D-графики с открытым исходным кодом, подходящий для создания анимации, визуальных эффектов и трехмерных моделей.

Несмотря на разнообразие функций, его освоение может потребовать времени и настойчивости, но с приобретением опыта Blender открывает широкие возможности.

Хотя это ПО не создано для CAD, оно позволяет моделировать органические формы и имеет плагин для 3D-печати, который помогает проверять геометрию моделей и вычислять объёмы.

Официальной поддержки у Blender нет, но активное сообщество предлагает множество онлайн-ресурсов и обучающих материалов.

ПО работает локально, но проектами можно делиться через облачные хранилища.

Autodesk Fusion - это универсальное CAD/CAE/CAM решение, объединяющее функции промышленного проектирования, моделирования и совместной работы.

Это ПО обладает умеренной сложностью: с одной стороны, оно более дружелюбно к новичкам, чем многие CAD-системы, с другой — для полного освоения потребуются время и практика.

Fusion доступен бесплатно для студентов и любителей, но коммерческая подписка начинается от 85 долларов в месяц.

Программное обеспечение сочетает облачные и локальные возможности, обеспечивая совместное редактирование и облачное хранение.

Также Autodesk предлагает профессиональную поддержку и обучающие материалы.

Onshape - это облачное CAD-решение с мощными инструментами совместной работы и контроля версий.

Подходит для новичков и предоставляет легкий доступ к проектам из любой точки мира благодаря облачному хранению.

В Onshape встроен FeatureScript — язык с открытым кодом, который позволяет создавать собственные функции.

Программа бесплатна для личного использования, а коммерческая версия стоит от 1500 долларов в год.

Onshape выделяется доступностью облачных ресурсов, позволяя пользователям избежать сложных локальных настроек рендеринга.

OpenSCAD - это мощный инструмент для 3D-моделирования, ориентированный на программистов.

Программа работает на скриптах и требует навыков программирования, так как использует собственный язык.

Пользователи могут создавать сложные модели, но их редактирование в интерактивном режиме недоступно — это больше похоже на компиляцию 3D-кода.

Программное обеспечение активно поддерживается небольшим, но сильным сообществом, и также интегрируется с онлайн-сервисами для настройки моделей, такими как Thingiverse Customizer.

SelfCAD - облачное CAD ПО, которое можно запустить прямо в браузере или через настольное приложение.

Эта программа идеально подходит для новичков, предлагая понятный интерфейс и базовые инструменты.

Здесь также есть встроенный слайсер и поддержка более продвинутых функций, таких как работа с полигонами и логические операции. SelfCAD бесплатен для базового использования, а премиум-планы начинаются от 14,99 долларов в месяц.

Программа также предлагает профессиональную поддержку и обширные обучающие материалы, делая её отличным вариантом для тех, кто только начинает знакомство с 3D-печатью.

Уточнения

3D-принтер — станок с числовым программным управлением, реализующий только аддитивные операции, то есть добавляющий порции материала к заготовке.



AutoCAD — двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения, разработанная компанией Autodesk. Первая версия системы была выпущена в 1982 году.

