Первые шаги в 3D-печати: 5 инструментов, которые помогут каждому

Для старта в мире 3D-печати подойдут доступные (и часто бесплатные) инструменты, которые помогут освоить основы проектирования и даже углубиться в более сложные техники.
Важно понимать что для начала вам нужен 3D-принтер.
Этот набор программ варьируется от мощных 3D-редакторов с открытым исходным кодом до простых и доступных решений, которые отлично подойдут новичкам.
Несмотря на разнообразие функций, его освоение может потребовать времени и настойчивости, но с приобретением опыта Blender открывает широкие возможности.
Хотя это ПО не создано для CAD, оно позволяет моделировать органические формы и имеет плагин для 3D-печати, который помогает проверять геометрию моделей и вычислять объёмы.
Официальной поддержки у Blender нет, но активное сообщество предлагает множество онлайн-ресурсов и обучающих материалов.
ПО работает локально, но проектами можно делиться через облачные хранилища.
Это ПО обладает умеренной сложностью: с одной стороны, оно более дружелюбно к новичкам, чем многие CAD-системы, с другой — для полного освоения потребуются время и практика.
Fusion доступен бесплатно для студентов и любителей, но коммерческая подписка начинается от 85 долларов в месяц.
Программное обеспечение сочетает облачные и локальные возможности, обеспечивая совместное редактирование и облачное хранение.
Также Autodesk предлагает профессиональную поддержку и обучающие материалы.
Подходит для новичков и предоставляет легкий доступ к проектам из любой точки мира благодаря облачному хранению.
В Onshape встроен FeatureScript — язык с открытым кодом, который позволяет создавать собственные функции.
Программа бесплатна для личного использования, а коммерческая версия стоит от 1500 долларов в год.
Onshape выделяется доступностью облачных ресурсов, позволяя пользователям избежать сложных локальных настроек рендеринга.
Программа работает на скриптах и требует навыков программирования, так как использует собственный язык.
Пользователи могут создавать сложные модели, но их редактирование в интерактивном режиме недоступно — это больше похоже на компиляцию 3D-кода.
Программное обеспечение активно поддерживается небольшим, но сильным сообществом, и также интегрируется с онлайн-сервисами для настройки моделей, такими как Thingiverse Customizer.
Эта программа идеально подходит для новичков, предлагая понятный интерфейс и базовые инструменты.
Здесь также есть встроенный слайсер и поддержка более продвинутых функций, таких как работа с полигонами и логические операции. SelfCAD бесплатен для базового использования, а премиум-планы начинаются от 14,99 долларов в месяц.
Программа также предлагает профессиональную поддержку и обширные обучающие материалы, делая её отличным вариантом для тех, кто только начинает знакомство с 3D-печатью.
3D-принтер — станок с числовым программным управлением, реализующий только аддитивные операции, то есть добавляющий порции материала к заготовке.
AutoCAD — двух- и трёхмерная система автоматизированного проектирования и черчения, разработанная компанией Autodesk. Первая версия системы была выпущена в 1982 году.
Когда дело доходит до того, чтобы быть хорошим владельцем домашнего животного для своей кошки, все кажется простым — вы должны регулярно кормить свою кошку и чистить лоток. Между тем многие владельцы домашних животных не осознают, что совершают некоторые ошибки, которые потенциально могут навредить их пушистому другу.