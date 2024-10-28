Рагнарёк как отголосок катастрофы VI века

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В скандинавской мифологии апокалипсис, или Рагнарёк, предвещает период великой зимы, известной как Фимбулвинтер.

Фото: unsplash.com by Dawid Zawiła, PDM

Согласно легенде, три года холодов и тьмы должны были предшествовать битве, знаменующей конец всех времен.

Историки предполагают, что мифологические рассказы о Фимбулвинтере могут основываться на реальном климатическом бедствии — вулканической зиме 536 года н. э, что было одним из самых тяжёлых периодов в истории человечества.

Недавнее исследование подтверждает, что извержения вулканов в VI веке могли оказать влияние на скандинавскую культуру и мифологию.

Ученые обнаружили, что в результате этих извержений на территории современной Дании наступила долгая зима, оставившая глубокий след на жизни и мировоззрении людей.

Как поясняет эксперт, изменения климата настолько разрушительно повлияли на сельское хозяйство и повседневную жизнь, что это событие воспринималось современниками как начало конца.

Проанализировав годичные кольца дубов, выросших в VI веке, исследователи нашли доказательства значительного снижения их роста в период с 539 по 541 год.

Когда деревья перестали расти, урожай на полях также перестал приносить плоды.

Это привело к голоду и опустошению территорий, поскольку люди покидали неплодородные земли.

Археологические находки — золотые предметы, принесенные в жертву богам, — свидетельствуют о попытке древних датчан умилостивить высшие силы, чтобы остановить бесконечную зиму.

В ответ на изменения климата крестьяне VI века начали активно выращивать рожь — культуру, менее зависимую от солнечного света и более устойчива к холодам.

Таким образом, эти агротехнические изменения могли служить своего рода страховкой от будущих климатических бедствий.

Хотя прямая связь между вулканической зимой и апокалиптическими преданиями в скандинавской мифологии еще не доказана, данное исследование показывает, что затяжная зима оставила на этой территории настолько сильные последствия, что отголоски этого переживания могли лечь в основу мифов о Фимбулвинтере.

Уточнения

Мифоло́гия (греч. μυθολογία от μῦθος — «предание», «сказание» и λόγος — «слово», «рассказ», «учение») — форма общественного сознания, способ понимания и объяснения мира на ранних стадиях истории; в качестве принципа осмысления мира мифологическое мышление противопоставлено рациональному.



Короле́вство Да́ния (дат. Kongeriget Danmark [ˈkʰɔŋəʁiːð̩ ˈtænmɑk]) — государство в Северной Европе, старший член содружества Датского Соединённого королевства, в состав которого также входят Фарерские острова и автономная территория Гренландия.

