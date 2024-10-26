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Древний Вавилон раскрывает секреты: что нашли археологи в Ираке

2:05
Наука

На территории исторического Вавилона, в иракской провинции, произошло важное археологическое открытие, проливающее свет на эволюцию древней цивилизации.

Древний Вавилон раскрывает секреты: что нашли археологи в Ираке
Фото: Openverse by Arkhipova Marina, CC BY 4.0

Команда под руководством Кухтана Аббаса Хасана Абуда нашла в районе Аль-Фаядия участок древнего Вавилона, охватывающий сразу два периода: Сасанидскую эпоху, 3-7 века н. э., и более древний период — Древний Вавилон, существовавший более 3000 лет назад.

На участке A, размером около 6000 кв. метров, были обнаружены артефакты, сохранившиеся из-за того, что находились на глубине двух слоев.

Однако самая значительная часть раскопок, названная секцией B, оказалась крупнее первой и занимала около 9000 кв. метров.

Здесь, помимо артефактов, таких как керамика и цилиндрические печати, археологам удалось составить карту зданий, которые, как полагают, были жилыми домами.

В найденных домах археологи обнаружили несколько помещений, предположительно использовавшихся как жилые комнаты, рабочие зоны и кладовые, что дает редкий взгляд на быт вавилонян.

Многочисленные артефакты, среди которых оказались клинописные таблички и древние печати, удивительно хорошо сохранились, несмотря на свой возраст.

Цилиндрические печати с уникальными орнаментами, некогда использовавшиеся для подписи документов и обозначения собственности, дают ключ к пониманию эстетики и символики Месопотамии.

Клинописные таблички с логосно-слоговой системой письма позволяют лучше понять коммерцию, управление и другие аспекты жизни древней вавилонской цивилизации, что превращает их в важнейшие источники сведений о Древнем Вавилоне.

Это открытие представляет собой бесценное окно в прошлое, позволяя понять структуру и жизнь одного из самых древних городов мира.

Уточнения

Вавило́н (шум. Ka-Digir-Ra, аккад. Bābilim «врата богов»; др.-греч. Βαβυλών) — древний город в Южной Месопотамии, один из крупнейших городов в истории человечества и «первый мегалополис».  — ныне группа холмов у города Эль-Хилла (Ирак), в 90 километрах к югу от Багдада; объект всемирного наследия ЮНЕСКО.
 

Сасани́ды — династия персидских шахиншахов, правивших сасанидским Ираном с 224 по 651 годы, и правителей отдельных областей (шахов, кушаншахов) этого государства и зависимых территорий, позднее Табаристана.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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