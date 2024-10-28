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Почему гигантские насекомые исчезли с лица Земли

1:44
Наука

Сотни миллионов лет назад гигантские насекомые обитали на Земле, поражая своими размерами. Одним из таких существ была Meganeura — род вымерших насекомых, напоминающих современных стрекоз.

Почему гигантские насекомые исчезли с лица Земли
Фото: commons.wikimedia.org by Entomolo, CC BY-SA 4.0

Описанный в 1937 году в Канзасе, M. permiana имел размах крыльев свыше 60 см, что до сих пор ставит его в ряд крупнейших известных насекомых.

  • Основной причиной исчезновения гигантских насекомых стали изменения в составе земной атмосферы.

Сотни миллионов лет назад, в каменноугольный и пермский периоды, содержание кислорода в воздухе достигало 31-35%, тогда как сегодня оно составляет всего 21%. Высокий уровень кислорода позволял древним насекомым с их дыхательной системой, основанной на дыхальцах, насыщать свои ткани кислородом более эффективно, что поддерживало большие размеры.

Когда кислорода стало меньше, эта способность исчезла, и размеры насекомых начали сокращаться.

  • Вторая важная причина связана с появлением летающих динозавров, а затем — птиц.

Около 150 миллионов лет назад появились первые известные птицы, такие как Археоптерикс, которые оказались быстрее и проворнее гигантских насекомых. Они не только охотились на крупных насекомых, но и создавали конкуренцию за воздушное пространство.

Это давление со стороны доисторических птиц способствовало постепенному уменьшению размеров насекомых, так как крупные виды оказались менее приспособленными к новым условиям.

Уточнения

Меганевры (лат. Meganeura) — род вымерших стрекозообразных насекомых, живших в конце каменноугольного периода (гжельский век). Включает Meganeura monyi, имевшую длину и переднего и заднего крыла в 300 мм и являющуюся, наряду с Meganeuropsis permiana, одним из крупнейших насекомых всех времён. 

Археопте́рикс (лат. Archaeopteryx, от греч. ἀρχαῖος — древний, πτέρυξ — крыло) — вымершее позвоночное позднего юрского периода, величиной с ворону, занимающее по морфологии промежуточное положение между пресмыкающимися и птицами, обитавшее 150—147 млн лет назад.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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