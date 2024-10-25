Ученые зафиксировали на Солнце необычное явление

1:14 Your browser does not support the audio element. Наука

Астрофизики из Университета штата Орегон сделали удивительное открытие на поверхности Солнца и опубликовали свои труды в журнале Nature Astronomy. Исследователи заметили быстрое движение мелких светлых областей — так называемых ядер, которые перемещаются со скоростью до 2600 км/с.

Фото: flickr.com by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, CC BY 2.0

Солнечные вспышки представляют собой мощные выбросы энергии в атмосфере звезды и связаны с процессом «скользящего» магнитного пересоединения, при котором линии магнитного поля стремительно перемещаются в солнечной короне. Анализ этих движений позволяет лучше понять природу солнечных вспышек и их влияние на космическую погодную обстановку, отмечают учёные.

С помощью спутника, который осуществляет наблюдение за солнечной атмосферой с высокой частотой, фиксируя изображения примерно каждые две секунды, исследователям удалось выяснить скорость движения ядер в солнечной атмосфере — до 2600 км/с. Эти ядра находятся в так называемых «опорных точках», где магнитные линии сходятся, вызывая значительное выбросы энергии и тепла.

Уточнения

Астрофи́зика (от др.-греч. ἀστήρ — «звезда, светило» и φυσικά — «природа») — раздел астрономии, использующий принципы физики и химии, который изучает физические процессы в астрономических объектах, таких как звёзды, галактики, экзопланеты и т. д.

