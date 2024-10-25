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Может ли ИИ обрести сознание: ученый призывает к осторожности

2:29
Наука

Директор Института перспективных исследований мозга МГУ имени Ломоносова, академик РАН Константин Анохин, считает, что создание искусственного сознания возможно, но нежелательно из-за потенциальных непредсказуемых последствий. Вместо этого, по его мнению, следует сосредоточиться на развитии систем искусственного интеллекта, которые будут когнитивно развиты, но не обладают сознанием.

Может ли ИИ обрести сознание: ученый призывает к осторожности
Фото: Wikipedia by DanaAlmutawaaa, CC BY-SA 4.0

Академик высказал свою точку зрения на международной конференции "Искусственный интеллект и сознание", которая проходила в президиуме РАН. Он подчеркнул, что вопрос о сознании при разработке искусственного интеллекта не должен игнорироваться, но необходимо подходить к нему с особой осторожностью.

Существует разногласие среди ученых относительно того, когда и сможет ли искусственный интеллект обрести сознание. Некоторые исследователи полагают, что большие языковые модели уже обладают субъективным опытом, другие предсказывают появление сознания у ИИ в ближайшие десятилетия, а третьи считают, что это произойдет только через 50 лет или позже. Анохин объясняет это недостаточным пониманием как работы больших языковых моделей, так и самого сознания.

По его мнению, необходима научная теория сознания, которая будет построена на основе естественных систем, обладающих сознанием. Анохин предлагает свою теорию "когнитома", которая объясняет, как в живых системах возникает когнитивность. Он считает, что сознание может существовать только в системах, обладающих когнитомом — определенной структурой, несущей субъективный опыт системы.

В Институте перспективных исследований мозга МГУ, возглавляемом Анохиным, проводятся эксперименты на животных для проверки этой теории.

Академик также напомнил о рассказе лондонского профессора Мюррея Шанахана о его разговоре с чат-ботом Клод, который, по словам профессора, вел себя так, будто у него есть личность и он размышляет. Повторить этот эксперимент не удалось, так как разработчик чат-бота заблокировал такую возможность.

В ходе конференции "Искусственный интеллект и сознание" также обсуждались результаты опроса, согласно которому две трети респондентов уже приписывают искусственному интеллекту ту или иную степень сознания.

Уточнения

Позна́ние  когни́ция — совокупность процессов, процедур и методов приобретения знаний об явлениях и закономерностях действительности.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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