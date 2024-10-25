Последнее меню двух летающих ящеров

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В Баден-Вюртемберге палеонтологи обнаружили двух окаменевших птерозавров с сохранившимся содержимым желудка. Впервые они дают представление о рационе летающих рептилий, обитавших в этом регионе 182 миллиона лет назад. Как показало сравнение, предпочтительная диета двух птерозавров была удивительно разной, сообщает пресс-служба Staatliches Museum für Naturkunde Stuttgart.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Dorygnathus_banthensis_model.jpg by Ghedoghedo

За 150 миллионов лет птерозавры положили начало огромному разнообразию различных видов, включая гигантов с размахом крыльев до 12 метров и крошечных существ размером с домашнюю кошку. Как именно жили птерозавры и чем они питались, выяснено лишь частично. Окаменелое содержимое желудка могло бы предоставить чёткие доказательства, но они встречаются крайне редко.

В Баден-Вюртемберге палеонтологи обнаружили две такие редкие окаменелости, которые долгое время находились в коллекции Государственного природоведческого музея Штутгарта, но только сейчас были подробно изучены Сэмюэлем Купером (Samuel Cooper) и его коллегами. Это окаменелые останки двух разных видов: Dorygnathus banthensis и Campylognathoides zitteli.

Оба птерозавра при жизни были довольно маленькими, имели удлинённый хвост и поразительно изогнутые клыки. Их средой обитания: берега первобытного моря, которое 182 миллиона лет назад простиралось на значительной территории юго-западной Германии.

Дно этого моря было бедно кислородом и покрыто мягким илом, что обеспечивало оптимальные условия для сохранности останков, погрузившихся на глубину.

В желудке кампилогнатоида обнаружены несколько маленьких крючочков, которые, должно быть, когда-то находились на щупальцах головоногих моллюсков. Палеонтологи предполагают, что последней добычей мог стать 20-сантиметровый доисторический кальмар Clarkeiteuthis conocauda.

Меню доригната, по-видимому, в основном было сосредоточено на рыбе, о чём свидетельствует окаменевшее содержимое его желудка. Палеонтологи идентифицировали его как фрагменты костей длиной с палец, похожей на сельдь рыбы Leptolepis. Птерозавр проглотил рыбу целиком и вскоре сдох.

Последняя трапеза двух птерозавров не только даёт новое представление об их индивидуальном рационе, но и об их положении в экосистеме.

"Тот факт, что эти два вида питались разной добычей, показывает, что они специализировались на разных диетах. Это позволило Dorygnathus и Campylognathoides сосуществовать в одной среде обитания без особой конкуренции за пищу между этими двумя видами", — объясняет Купер.

Помимо рыб и головоногих моллюсков, летающие рептилии делили среду обитания с ихтиозаврами, длинношеими плезиозаврами и морскими крокодилами.

Уточнения

Птероза́вры или летающие ящеры (лат. Pterosauria, от др.-греч. πτερόν «крыло» и σαῦρος «ящер») — отряд вымерших летающих архозавров.





Dearc (лат.) — вымерший род птерозавров из семейства Rhamphorhynchidae.



Ба́ден-Вю́ртемберг (нем. Baden-Württemberg) — земля на юго-западе Германии. Столица — город Штутгарт.

