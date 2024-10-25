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Учёные объяснили, почему марсианский лёд является подходящей средой для жизни

1:31
Наука

Исследователи предполагают, что инопланетная жизнь может скрываться подо льдом на Марсе. Согласно материалам издания The Sun, это связано с тем, что под слоем замёрзшей воды на Красной планете могут существовать микробы и бактерии, которым толщина льда обеспечивает защиту от губительного ультрафиолетового излучения.

Учёные объяснили, почему марсианский лёд является подходящей средой для жизни
Фото: Wikipedia by European Southern Observatory / M. Kornmesser, CC BY-SA 4.0

Поверхность Марса почти непригодна для жизни из-за высокого уровня радиации. Однако под ледяной коркой, несмотря на пыль, свет может проникать в небольшие водоёмы талой воды, где создаются условия для фотосинтеза. На Земле похожие микроскопические экосистемы процветают внутри ледников и содержат водоросли, грибы и цианобактерии.

Руководитель исследования Адитья Кхуллер объясняет, что марсианский лёд — одно из лучших мест для поиска внеземной жизни. Учёные использовали компьютерное моделирование для изучения структуры водяного льда на планете. Ледяные пласты Марса формировались в основном из снега, смешанного с пылью, в течение последних миллионов лет в результате ледниковых периодов.

По словам исследователей, частицы пыли, которые попадают в лёд, могут создавать небольшие криоконитовые отверстия. Эти отверстия поглощают солнечное тепло и медленно углубляются во льду, создавая зоны талой воды. Подобные условия могут поддерживать микроскопические формы жизни.

Уточнения

Марс — четвёртая по удалённости от Солнца и седьмая по размеру планета Солнечной системы.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
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