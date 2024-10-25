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Физическая активность и грелин: как тренировки влияют на аппетит

3:30
Наука

Эксперимент, проведенный в США, продемонстрировал, как физические нагрузки различной интенсивности влияют на уровень грелина — гормона, отвечающего за чувство голода и обмен веществ, у мужчин и женщин. Грелин, который часто называют "гормоном голода", существует в двух формах: ацилированной (AG) и деацилированной (DAG). Хотя форма DAG преобладает в крови, именно AG обладает более выраженным физиологическим воздействием, стимулируя аппетит у людей и животных, тогда как DAG либо не оказывает влияния, либо даже снижает чувство голода.

Физическая активность и грелин: как тренировки влияют на аппетит
Фото: Wikipedia by Alexander Redl, PDM

Влияние физической активности на уровень грелина и голод исследовано не до конца, особенно у женщин. Ранее большинство подобных исследований фокусировались на молодых мужчинах. Чтобы восполнить этот пробел, ученые из Виргинского университета провели эксперимент с участием восьми мужчин и шести женщин.

Возраст участников исследования варьировался: мужчины в среднем были старше — 43,1 года, а женщины — 32,2 года. Все добровольцы вели малоподвижный образ жизни, не имели вредных привычек, стабильный вес и нормальный индекс массы тела (от 18,5 до 25). В исследование не включали беременных, людей с хроническими заболеваниями, а также тех, кто регулярно принимал лекарства.

Эксперимент заключался в выполнении упражнений на велотренажере с различной интенсивностью нагрузки. Все тренировки проводились утром натощак. Участники выполняли упражнения как высокой, так и умеренной интенсивности. В процессе ученые отслеживали их физические показатели, брали образцы крови для анализа уровня грелина в обеих его формах, а также измеряли уровень лактата, чтобы оценить интенсивность физической нагрузки. Кроме того, испытуемые заполняли анкеты, оценивая свое чувство голода и аппетит. В качестве контрольного дня использовались данные, собранные в дни без физических упражнений.

Результаты показали, что у женщин исходный уровень общего грелина и его деацилированной формы (DAG) был выше, чем у мужчин. В ходе эксперимента выяснилось, что интенсивные физические нагрузки эффективнее подавляли чувство голода и снижали уровень грелина по сравнению с умеренными тренировками. Этот эффект был более выражен у женщин. Особое внимание исследователи обратили на то, что только у женщин после интенсивных упражнений значительно снижался уровень ацилированной формы гормона (AG).

При умеренной физической активности уровень грелина либо оставался на прежнем уровне, либо даже повышался по сравнению с контрольными показателями. Это привело ученых к выводу, что для подавления грелина требуется физическая нагрузка, превышающая определенный порог интенсивности, связанный с уровнем лактата.

Исследователи подчеркнули, что выявленные гендерные различия и эффекты требуют дальнейшего изучения. Однако они сделали вывод, что интенсивные физические нагрузки могут играть важную роль в подавлении аппетита, что особенно полезно в программах, направленных на снижение веса.

Уточнения

Моло́чная кислота́ — cлабая химическая органическая кислота, относящаяся к классу предельных карбоновых кислот. Соли и эфиры молочной кислоты называются лактатами.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
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