Китай запускает космический туризм: билеты на 2027 год уже в продаже

1:16 Your browser does not support the audio element. Наука

Китайская компания Deep Blue Aerospace объявила о старте продаж первых билетов на коммерческие космические полеты, которые начнутся в 2027 году.

Уже можно приобрести два билета на суборбитальный полет стоимостью 1,5 млн юаней (примерно 20,5 млн рублей), причем для бронирования требуется внести депозит в размере 50 000 юаней. Планируется, что корабль компании сможет поднимать шесть пассажиров на высоту до 150 км, где они будут находиться в невесомости около 10 минут.

Компания намерена провести серию испытаний ракет Nebula-1 в 2025 году, чтобы обеспечить безопасность и надежность будущих полетов. Система полета схожа с разработкой американской Blue Origin, а капсула многоразового использования с шестью окнами рассчитана на 50 запусков.

Помимо Deep Blue Aerospace, их конкурент CAS Space также планирует начать коммерческие космические полеты в 2027 году, что говорит о растущем интересе Китая к развитию космического туризма.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



Косми́ческое простра́нство ко́смос (др.-греч. κόσμος — «упорядоченность», «порядок») — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел.

