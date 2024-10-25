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В Китае создали беспилотник, способный переносить до 5 тонн груза

1:20
Наука

Китайская компания Air White Whale представила новый беспилотник W5000, который стал крупнейшим грузовым дроном в мире, сообщает ChinaDaily.

В Китае создали беспилотник, способный переносить до 5 тонн груза
Фото: flickr.com by Tomas Roggero, CC BY 2.0

Он способен перевозить до 5 тонн груза, что делает его перспективным решением для логистики. Размеры впечатляют: длина 23 метра и размах крыльев 22,7 метра. Беспилотник оснащен двумя турбовинтовыми двигателями, что позволяет ему преодолевать до 2600 км без дозаправки. Его максимальный взлетный вес составляет 10,8 тонн, а грузовое пространство — более 65 м³.

Одним из главных преимуществ W5000 является экономичность: эксплуатационные расходы на 40% ниже, чем у традиционных пилотируемых самолетов. Кроме того, одна команда на земле может управлять сразу семью такими дронами, что существенно снижает затраты на персонал.

Компания Air White Whale подала заявку на сертификацию в Управление гражданской авиации Китая, а серийные поставки запланированы на 2026 год. Разработчики рассчитывают, что дрон станет популярным в сфере грузовых перевозок.

Уточнения

Беспилотный летательный аппарат (БПЛА, БЛА, в разговорной речи также беспилотник или дрон от англ. drone «трутень») — воздушное судно без экипажа на его борту.

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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