Летающий электромобиль Tesla Roadster: Илон Маск раскрыл подробности

Илон Маск поделился новыми деталями о долгожданном электромобиле Tesla Roadster следующего поколения, который может совершить революцию в автомобильной индустрии.
Во время пресс-конференции, посвящённой итогам третьего квартала 2024 года, Маск рассказал, что разработка дизайна практически завершена, и инженеры близки к финальной стадии проекта.
Новая версия Tesla Roadster, как отметил Маск, будет обладать уникальными техническими характеристиками: разгон до 100 км/ч менее чем за одну секунду, реактивные ускорители на сжатом воздухе, а также специальные крылья и штурвал, что делает автомобиль похожим на реактивный самолёт.
Ранее сообщалось, что выпуск нового суперкара запланирован на 2025 год, однако Маск не уточнил, будет ли задержка в запуске проекта.
И́лон Рив Маск (англ. Elon Reeve Musk, МФА: [ˈiːlɒn 'mʌsk]; род. 28 июня 1971[…], Претория, ЮАР) — американский предприниматель, инженер и миллиардер.
Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).
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