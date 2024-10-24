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Учёные раскрыли тайну необычных узоров на носах собак

1:10
Наука

Ринариум, участок носа у млекопитающих, покрытый мелкими складками, давно вызывал вопросы у ученых.

Учёные раскрыли тайну необычных узоров на носах собак
Фото: unsplash.com by Dominik QN, PDM

Недавно специалисты из Женевского университета под руководством профессора Мишеля Милинковича исследовали, как формируются сложные узоры на носах собак и других животных.

Ученые выяснили, что эти структуры закладываются еще на эмбриональной стадии развития и формируются благодаря взаимодействию растущей кожи и подлежащих кровеносных сосудов. Важно отметить, что процесс этот во многом самоорганизующийся, но определяется механическими ограничителями — сетью сосудов, которые "поддерживают" кожу, формируя многоугольные структуры. Моделирование показало, что эти структуры не случайны, а зависят от эпидермального роста и механических нагрузок, исходящих от сосудистой сети.

Это открытие позволило объяснить механизмы, благодаря которым ринариум помогает в обонянии и терморегуляции. В будущем это исследование может помочь в изучении других биологических структур, зависящих от сосудов, и их формирования.

Уточнения

Соба́ка (лат. Canis familiaris, или Canis lupus familiaris) — домашнее животное, одно из наиболее популярных (наряду с кошкой) животных-компаньонов.

Нос (лат. nasus, др.-греч. ῥινός [rhinos]) — орган для распознавания запахов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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