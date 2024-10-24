Загадочная туника в Греции может принадлежать Александру Македонскому

Фрагмент пурпурной туники, найденный в царской гробнице в Вергине, Греция, может принадлежать самому Александру Македонскому.

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Ткань, окрашенная в редкий тирский пурпур, была обнаружена рядом с останками мужчины и золотыми регалиями. Исследование, проведенное Антонисом Барциокасом и его командой, подтвердило, что это хлопчатобумажная ткань, что было редкостью для того времени, и что она окрашена в пурпурный цвет, символизирующий королевскую власть. Этот хитон, известный как сарапис, носили персидские цари, и Александр надел его после победы над Дарием III, подчеркивая свое господство над Персией.

Найденные артефакты, включая золотой венок и диадему, ранее приписывали отцу Александра, Филиппу II. Однако новое открытие вызывает сомнения в этой теории, указывая на то, что захоронение может принадлежать самому Александру или его брату, Филиппу III Арридею. Гробница II давно является предметом споров среди историков, и новое исследование лишь усиливает дискуссии.

Открытие также подчеркивает культурные и политические связи между Македонией и Персией, отраженные в символике одежды и регалий Александра. Исследование предполагает, что королевские символы были ключевым элементом в утверждении власти императора над разными народами его империи.

Уточнения

Алекса́ндр Македо́нский (Александр III Великий, др.-греч. Ἀλέξανδρος Γ' ὁ Μέγας; предположительно 20/23 июля или 6/10 октября 356 года до н. э., Пелла — 10 или 13 июня 323 года до н. э., Вавилон) — царь Македонии из династии Аргеадов (с 336 года до н. э.), выдающийся полководец, создатель мировой державы, распавшейся после его смерти.



Туни́ка (лат. tunica) — муж­ская и жен­ская ру­ба­ха, обычно покрывавшая все тело от плеч до бёдер.

