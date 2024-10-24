Тюменские учёные раскрыли тайны гаффской болезни и нейтрализовали токсин

3:35 Your browser does not support the audio element. Наука

Пять лет назад в Тюменской области произошла загадочная вспышка малоизученной гаффской болезни. Токсин был обнаружен в четырёх озерах Тобольского района, что привело к госпитализации более десяти человек, один из которых, к сожалению, скончался.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:Lago_Andrejevskoje_(Tjumena_distrikto)_01.jpg by RG72

С тех пор биологи активно работают над разгадкой этой проблемы и сделали важное открытие: найден способ нейтрализовать токсин, сообщает ресурс tmn.aif.ru.

В октябре 2019 года несколько жителей села Ачиры, попробовав рыбу из озера Андреевское, начали испытывать недомогания. Сначала это списали на обычное отравление, но когда у людей появились судороги и сильные мышечные боли, вызвали врачей. За несколько недель в больницу попали десять местных жителей, и у восьмерых из них диагностировали гаффскую, или иначе, юксовскую болезнь.

В 2021 году заболевание было обнаружено и в другом водоёме — озере Изметское. Среди пострадавших был один смертельный случай. В 2023 году вспышка произошла ещё в двух озерах — Ишменевском и Эйхлыкуле. Все водоёмы по-прежнему остаются ядовитыми.

Сразу после первой вспышки приступили к изучению недуга, выяснив, что причины болезни сложны и многогранны: ядовитые сине-зелёные водоросли, токсичные растения, а также проблемы с гидротехническими сооружениями.

"Мы проводили множество экспедиций, изучая водные экосистемы и растения. Результаты позволили определить, какие из них способствуют образованию токсина", — рассказывает профессор ГАУ Северного Зауралья Лариса Глазунова.

С тех пор лов рыбы в этих озерах запрещён. В результате в них накопились тонны водных обитателей. Только в Андреевском озере с 2019 года накапливается около 700 тонн карасей, что создаёт серьёзные экологические проблемы. Учёные подчёркивают необходимость спасения водоёмов и очищения их от больной рыбы.

В 2023 году тюменские биологи начали исследование для переработки рыбы и освобождения неблагополучных озер. Они нашли единственный способ борьбы с гаффской болезнью: массовый вылов карасей и их переработка. Учёные провели эксперимент, получив безопасную рыбокостную муку для животных и птиц.

Также они открыли способ нейтрализации токсина, который теперь патентуют.

"До нас никто не знал, как обращаться с рыбой, засаженной гаффской болезнью", — отмечает профессор Глазунова.

Исследователи планируют разработать ветеринарные правила, чтобы чётко регламентировать действия при подобной ситуации.

Технологию нейтрализации токсина хотят адаптировать для промышленных условий. Ученые уже работают с ветеринарно-санитарным утилизационным заводом. Выбор зимнего времени для вылова рыбы обусловлен особенностями местности и необходимостью минимизировать экологический ущерб.

"Мы начнём вылов рыбы в феврале-марте 2025 года. Если это сработает, будем спасать и другие водоёмы", — добавляет Лариса Глазунова.

Учёные уверены, что после удаления токсичных карасей можно будет восстановить нормальный водообмен и вернуть жизнь в озёра.

Уточнения

Юксовская болезнь (гаффская болезнь, сартланская болезнь, острый алиментарный миозит) — алиментарнотоксическая пароксизмальная миоглобинурия. Болезнь получила название по местам вспышек: Юксовское озеро (1934—1936 годы), озеро Сартлан (1947—1948, 1984 годы), Котокельское озеро (2008— н. в. ).



Тюме́нь — город в России, административный центр Тюменской области и Тюменского района, в состав которого он не входит. Расположен на реке Туре.

