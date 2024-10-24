Тюменские учёные раскрыли тайны гаффской болезни и нейтрализовали токсин

Пять лет назад в Тюменской области произошла загадочная вспышка малоизученной гаффской болезни. Токсин был обнаружен в четырёх озерах Тобольского района, что привело к госпитализации более десяти человек, один из которых, к сожалению, скончался.
С тех пор биологи активно работают над разгадкой этой проблемы и сделали важное открытие: найден способ нейтрализовать токсин, сообщает ресурс tmn.aif.ru.
В октябре 2019 года несколько жителей села Ачиры, попробовав рыбу из озера Андреевское, начали испытывать недомогания. Сначала это списали на обычное отравление, но когда у людей появились судороги и сильные мышечные боли, вызвали врачей. За несколько недель в больницу попали десять местных жителей, и у восьмерых из них диагностировали гаффскую, или иначе, юксовскую болезнь.
В 2021 году заболевание было обнаружено и в другом водоёме — озере Изметское. Среди пострадавших был один смертельный случай. В 2023 году вспышка произошла ещё в двух озерах — Ишменевском и Эйхлыкуле. Все водоёмы по-прежнему остаются ядовитыми.
Сразу после первой вспышки приступили к изучению недуга, выяснив, что причины болезни сложны и многогранны: ядовитые сине-зелёные водоросли, токсичные растения, а также проблемы с гидротехническими сооружениями.
"Мы проводили множество экспедиций, изучая водные экосистемы и растения. Результаты позволили определить, какие из них способствуют образованию токсина", — рассказывает профессор ГАУ Северного Зауралья Лариса Глазунова.
С тех пор лов рыбы в этих озерах запрещён. В результате в них накопились тонны водных обитателей. Только в Андреевском озере с 2019 года накапливается около 700 тонн карасей, что создаёт серьёзные экологические проблемы. Учёные подчёркивают необходимость спасения водоёмов и очищения их от больной рыбы.
В 2023 году тюменские биологи начали исследование для переработки рыбы и освобождения неблагополучных озер. Они нашли единственный способ борьбы с гаффской болезнью: массовый вылов карасей и их переработка. Учёные провели эксперимент, получив безопасную рыбокостную муку для животных и птиц.
Также они открыли способ нейтрализации токсина, который теперь патентуют.
"До нас никто не знал, как обращаться с рыбой, засаженной гаффской болезнью", — отмечает профессор Глазунова.
Исследователи планируют разработать ветеринарные правила, чтобы чётко регламентировать действия при подобной ситуации.
Технологию нейтрализации токсина хотят адаптировать для промышленных условий. Ученые уже работают с ветеринарно-санитарным утилизационным заводом. Выбор зимнего времени для вылова рыбы обусловлен особенностями местности и необходимостью минимизировать экологический ущерб.
"Мы начнём вылов рыбы в феврале-марте 2025 года. Если это сработает, будем спасать и другие водоёмы", — добавляет Лариса Глазунова.
Учёные уверены, что после удаления токсичных карасей можно будет восстановить нормальный водообмен и вернуть жизнь в озёра.
Юксовская болезнь (гаффская болезнь, сартланская болезнь, острый алиментарный миозит) — алиментарнотоксическая пароксизмальная миоглобинурия. Болезнь получила название по местам вспышек: Юксовское озеро (1934—1936 годы), озеро Сартлан (1947—1948, 1984 годы), Котокельское озеро (2008—н. в.).
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