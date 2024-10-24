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Помогает ли популярный стиль питания бороться с повреждением нервной ткани при инсультах

Жирное урегулирование: учёные развенчали одну из гипотез о действии кетодиеты
3:36
Наука

Учёные из Московского государственного университета им. М. В. Ломоносова совместно с коллегами провели исследование.

Жирное урегулирование: учёные развенчали одну из гипотез о действии кетодиеты
Фото: Центр физической культуры и спорта "УНИКА" is licensed under public domain

Исследование показало, что кетогенная диета, изначально созданная для лечения эпилепсии и, как предполагалось, способная предотвращать повреждения нервных клеток, не оказывает положительного влияния на животных, перенесших ишемический инсульт. Об этом пишет ресурс "Известия".

В ходе эксперимента было установлено, что данный тип питания изменяет активность множества генов в головном мозге, а также влияет на микробиом кишечника. Однако, среди всех этих изменений есть как положительные, так и отрицательные последствия для организма.

В исследовании приняли участие 54 крысы, которые были разделены на две группы. Одна группа животных питалась рационом, богатым углеводами (65% углеводов, 24% белков и 11% жиров), а вторая группа — кетогенной диетой (84% жиров, 11% белков и 5% углеводов). После двух месяцев диеты у 19 крыс из каждой группы была смоделирована ситуация ишемического инсульта путем пережатия средней мозговой артерии.

Через две недели после инсульта учёные проанализировали активность генов в головном мозге крыс. Результаты показали, что при обоих типах диеты инсульт привел к значительным изменениям в обменных процессах. При углеводной диете активность 10 449 генов изменилась, а при кетогенной — 11 389. Основные изменения наблюдались в генах, отвечающих за воспаление, иммунный ответ, контроль сосудистой системы и развитие стволовых клеток.

Руководитель исследования, доктор биологических наук, профессор РАН Егор Плотников, отметил, что кетогенная диета не помогла уменьшить повреждения мозга, вызванные инсультом. Он подчеркнул, что нельзя говорить об однозначной пользе кетогенной диеты и рекомендует относиться к ней с осторожностью.

Кроме того, исследование показало, что кетогенная диета не повлияла на объем повреждений и скорость восстановления двигательных функций у крыс после инсульта. Плотников также сообщил, что в дальнейшем планируется детально изучить молекулярные пути, на которые воздействует кетогенная диета, чтобы понять, почему она приводит к таким неоднозначным эффектам.

Диетолог Алена Поташева отметила, что кетогенная диета продолжает использоваться для лечения устойчивой к терапии эпилепсии, особенно у детей. Она также упомянула, что лечебное применение кетогенной диеты возможно при некоторых онкологических заболеваниях, но подчеркнула, что лечебная кетогенная диета и модная кетогенная диета — это разные вещи.

Врач-генетик Вероника Попова подтвердила, что основной вывод исследования заключается в том, что кетогенная диета не обеспечивает защиты от повреждений головного мозга или улучшения функционального восстановления после инсульта. Однако, она отметила, что кетогенная диета имеет потенциал для лечения других состояний, таких как метаболические расстройства, потеря веса и улучшение маркеров метаболического синдрома.

Исследование было поддержано грантом президентской программы Российского научного фонда (РНФ).

Уточнения

Кетогенная диета кетодиета — низкоуглеводная диета с высоким содержанием жиров и умеренным содержанием белков.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
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