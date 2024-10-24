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Земле грозит удар солнечного вещества после мощной вспышки

1:45
Наука

Земля может оказаться на периферии воздействия солнечной эрупции, несмотря на первоначальные прогнозы, которые обычно предвещают неблагоприятные события, но редко оказываются точными, сообщил Сергей Богачёв, возглавляющий Лабораторию солнечной астрономии в ИКИ РАН.

Земле грозит удар солнечного вещества после мощной вспышки
Фото: https://www.flickr.com/photos/gsfc/6938796248/ by NASA Goddard Space Flight Center from Greenbelt, MD, USA, CC BY 2.0

Ранее Богачёв информировал, что утром 24 октября на восточной окраине Солнца произошла вспышка класса X3.3. Первоначально считалось, что сопровождавший её выброс солнечного вещества направился в сторону и частично назад от Земли, не представляя угрозы для нашей планеты.

Однако, по последним данным, полученным с космических коронографов, выброс имеет компоненты, направленные в сторону Земли, пояснил Богачёв.

Он добавил, что из-за углового расположения взрыва, почти под прямым углом к линии Солнце-Земля, солнечное вещество рассеивается в космосе в секторе, который может превышать 180 градусов.

Такие ситуации, когда Земля находится на краю зоны воздействия выброса, создают сложности для прогнозирования магнитных бурь. Математические модели в этих условиях обычно предсказывают сильные бури, которые, как правило, не происходят, поскольку вещество проходит вблизи, но не задевает планету, отметил учёный.

Сразу после вспышки риск возникновения геомагнитных возмущений был минимальным, но теперь он значительно возрос. Ожидается, что прогноз о времени и силе возможного воздействия солнечного вещества будет готов к концу дня, с предварительным пиком рисков, установленным на середину субботы, уточнил Богачёв.

Уточнения

Протубера́нцы - плотные конденсации относительно холодного вещества, которые поднимаются и удерживаются над поверхностью Солнца магнитным полем.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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