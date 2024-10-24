Учёные успешно завершили испытания импланта, помогающего вернуть зрение

1:21 Your browser does not support the audio element. Наука

Учёные из компании Science Corporation успешно завершили клинические испытания импланта сетчатки Prima, с помощью которого удалось вернуть зрение 38 пациентам, страдающим от географической атрофии. Испытания показали значительное улучшение остроты зрения у пациентов через 6 и 12 месяцев после имплантации: в среднем, они смогли разглядеть 23 буквы до красной линии (эквивалент 4,6 строки текста). Один из испытуемых добился впечатляющего результата — он смог увидеть 59 букв.

Фото: Pixabay by Alexis, PDM

Prima — это высокотехнологичный зрительный протез, включающий в себя имплантат, вживляемый под сетчатку глаза, специальные очки с камерой и проектором, а также карманный процессор, который отвечает за обработку изображений и передачу их на сетчатку.

"Эти результаты — значимый шаг в лечении слепоты. Впервые нам удалось восстановить реальное зрение в сетчатке, которое было утрачено из-за возрастной макулярной дегенерации", — прокомментировали учёные.

Основатель Science Corporation Макс Ходак считает, что технология может выйти на рынок уже через несколько лет. По его мнению, проект способен опередить разработки Илона Маска и его компании Neuralink.

Уточнения

Зри́тельная систе́ма (зри́тельный анализа́тор, о́рган зре́ния) — бинокулярная (стереоскопическая) оптическая система биологической природы.

