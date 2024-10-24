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Университет Дьюка представил теорию о том, что происходит с душами после смерти

1:20
Наука

Американские учёные сделали неожиданное открытие в исследовании космоса. Группа специалистов инженерной школы имени Пратта при университете Дьюка представила результаты крупного исследования, которое может изменить представление о связи между жизнью и космосом.

Университет Дьюка представил теорию о том, что происходит с душами после смерти
Фото: ESA by NASA, ESA, CSA, and J. Lee (NOIRLab), A. Pagan (STScI), CC BY 4.0

Используя новейшее высокоточное оборудование, учёным удалось зафиксировать необычные электромагнитные явления в космическом пространстве. Эти явления выглядят как яркие вспышки, похожие на молнии, сообщает издание "Телепрограмма".

Исследователи выяснили, что протяжённость таких скоплений достигает нескольких десятков километров. Специалисты полагают, что эти наблюдения могут указывать на особую форму электромагнитной активности, существующую в космосе.

Научная группа считает, что её открытие поможет глубже понять природу человеческого существования и его возможную связь с космическими процессами. Полученные данные открывают новые возможности для будущих исследований в этой области.

На данный момент учёные продолжают активно изучать обнаруженный феномен, а в ближайшее время планируется публикация дополнительных данных, которые могут помочь расширить понимание этой загадочной активности.

Уточнения

Душа́ — в различных культурах, религиях, философских учениях — сверхъестественная нематериальная бессмертная субстанция, придающая целостность и непрерывность индивидуальному существованию.

Косми́ческое простра́нство ко́смос — относительно пустые участки Вселенной, которые лежат вне границ атмосфер небесных тел. 

Дьюкский университет Университет Дьюка (Университет Дюка, англ. Duke University, произносится /djuːk ˌjuːnɪ'vɜːsətɪ/) — частный исследовательский университет, расположенный в городе Дарем, Северная Каролина, США.

Автор Виктория Гусакова
Виктория Гусакова — журналист, корреспондент новостной службы Правды.Ру
Редактор Кирилл Янчицкий
Кирилл Янчицкий — выпускающий редактор Правды.Ру.
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