Климатический хаос на пороге: учёные предупреждают о коллапсе Атлантических течений

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Сорок четыре ведущих специалиста по климату со всего мира направили открытое обращение к главам государств Северной Европы, предупреждая о грядущем кризисе, связанном с возможным прекращением работы основных океанических течений в Атлантике.

Фото: Wikipedia by Mathyas Kurmann, PDM

Эксперты настаивают на принятии экстренных мер, указывая, что ранее недооценивались опасности, связанные с ослаблением океанских течений. Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС), частью которой является Гольфстрим, отвечает за транспортировку тепла в Северное полушарие и является ключевым элементом глобальной климатической системы. Последние исследования указывают на замедление АМОС из-за глобального потепления, что может привести к климатическому хаосу.

В письме подчёркивается, что изменения в океанских течениях могут иметь катастрофические и необратимые последствия для множества регионов планеты, особенно для Северной Европы.

Основной удар ожидает северные страны Европы, включая Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию, где предвидится значительное снижение температур и установление экстремальных погодных условий. Сельское хозяйство Северо-Западной Европы также подвергнется серьёзной угрозе.

Кроме того, климатологи предсказывают, что остановка АМОС повлияет на тропические муссоны, сместив их к югу, что может привести к экологическим и сельскохозяйственным бедствиям. Вдоль восточного побережья США ожидается подъём уровня моря, угрожающий рыболовству.

Учёные заявили, что без немедленных мер по борьбе с изменением климата, остановка АМОС может произойти уже в ближайшие десятилетия. Обращение было отправлено в Совет министров Северных стран с призывом активно поддерживать Парижское климатическое соглашение 2015 года, целью которого является ограничение глобального потепления до 1,5-2 градусов Цельсия к 2100 году.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что без радикальных изменений в стратегиях декарбонизации, к концу века температура на Земле может вырасти на 2,8 градуса.

В контексте глобальной климатической политики, большинство государств приняли планы по достижению углеродной нейтральности, стремясь уравновесить выбросы парниковых газов с их поглощением через технологические и природные решения. Россия намерена достичь этого статуса к 2060 году.

Уточнения

Декарбонизация — процесс перехода к низкоуглеродной экономике.

