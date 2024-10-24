Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Тень Трампа: ФРГ боится денежных потерь при избрании Дональда Трампа
Иранский лидер выразил признательность Путину за успешный саммит БРИКС
Как выбрать качественный мёд и когда его лучше есть
Финляндия и Россия согласовали закрытие временных пунктов пересечения границы
Россия и Турция: партнерство в разрешении региональных кризисов
Хейли Бибер показала подарок от Джастина Бибера, сделанный без повода
Узбекистан стремится к активному партнерству с БРИКС
Лаосский лидер: БРИКС — ключевой игрок в трансформации мирового порядка
Путин на саммите БРИКС: необходимы радикальные изменения ситуации в секторе Газа

Климатический хаос на пороге: учёные предупреждают о коллапсе Атлантических течений

2:42
Наука

Сорок четыре ведущих специалиста по климату со всего мира направили открытое обращение к главам государств Северной Европы, предупреждая о грядущем кризисе, связанном с возможным прекращением работы основных океанических течений в Атлантике.

Климатический хаос на пороге: учёные предупреждают о коллапсе Атлантических течений
Фото: Wikipedia by Mathyas Kurmann, PDM

Эксперты настаивают на принятии экстренных мер, указывая, что ранее недооценивались опасности, связанные с ослаблением океанских течений. Атлантическая меридиональная опрокидывающая циркуляция (АМОС), частью которой является Гольфстрим, отвечает за транспортировку тепла в Северное полушарие и является ключевым элементом глобальной климатической системы. Последние исследования указывают на замедление АМОС из-за глобального потепления, что может привести к климатическому хаосу.

В письме подчёркивается, что изменения в океанских течениях могут иметь катастрофические и необратимые последствия для множества регионов планеты, особенно для Северной Европы.

Основной удар ожидает северные страны Европы, включая Данию, Швецию, Норвегию, Исландию и Финляндию, где предвидится значительное снижение температур и установление экстремальных погодных условий. Сельское хозяйство Северо-Западной Европы также подвергнется серьёзной угрозе.

Кроме того, климатологи предсказывают, что остановка АМОС повлияет на тропические муссоны, сместив их к югу, что может привести к экологическим и сельскохозяйственным бедствиям. Вдоль восточного побережья США ожидается подъём уровня моря, угрожающий рыболовству.

Учёные заявили, что без немедленных мер по борьбе с изменением климата, остановка АМОС может произойти уже в ближайшие десятилетия. Обращение было отправлено в Совет министров Северных стран с призывом активно поддерживать Парижское климатическое соглашение 2015 года, целью которого является ограничение глобального потепления до 1,5-2 градусов Цельсия к 2100 году.

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш предупредил, что без радикальных изменений в стратегиях декарбонизации, к концу века температура на Земле может вырасти на 2,8 градуса.

В контексте глобальной климатической политики, большинство государств приняли планы по достижению углеродной нейтральности, стремясь уравновесить выбросы парниковых газов с их поглощением через технологические и природные решения. Россия намерена достичь этого статуса к 2060 году.

Уточнения

Декарбонизация — процесс перехода к низкоуглеродной экономике.

Автор Назар Назаренко
Назар Назаренко — журналист, корреспондент медиахолдинга Правда.Ру
Редактор Елена Маргвелашвили
Елена Маргвелашвили — журналист, выпускающий редактор Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Садоводство, цветоводство
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны Аудио 
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Домашние животные
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом Аудио 
Популярное
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии

Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.

LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
ГАИ назвала 5 способов самостоятельно быстро завести машину с севшим аккумулятором
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Сводка с фронта: дезертирство ВСУ в Курской области бьёт рекорды, Зеленский приказов отступать не отдаёт Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Самые высoкoурoжайные сoрта oгурцoв. Берём на заметку
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Лимонный педикюр: бюджетный и эффективный способ ухода за кожей стоп
Последние материалы
Ида Галич перестала скрывать возлюбленного, с которым вместе уже год: весь мир теперь знает
Таиланд вводит новый туристический сбор для иностранцев с 2025 года
Мастера флирта и соблазна: астролог назвала топ-5 знаков зодиака
Дело Лайф-из-Гуд — Гермес — Бест Вей: ключевой свидетель не доехал до суда
Как луковая шелуха спасет ваш сад от болезней и вредителей
Какие сорта картофеля выбрать для жарки, пюре и супов
ЦСКА: оборона, которую признали лучшей в России
Эффективная экономия бензина: обязательно нужно знать водителям
На Солнце произошла мощная вспышка
Кто умнее: кошки или собаки
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.