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Курорт Роза Хутор поддержал экологические инициативы сочинских школьников

3:18
Наука

В Сочи прошел фестиваль школьных агропарков.

Курорт Роза Хутор поддержал экологические инициативы сочинских школьников
Фото: Пресс-служба курорта Роза Хутор

Сегодня агропарки открыты в 40 учреждениях дошкольного и среднего образования города. Их цель — создание на территории учебных заведений среды для формирования интереса у молодого поколения к уникальным природным возможностям города, современным агротехнологиям и агроэкономике, профориентация школьников. Традиционный осенний фестиваль призван показать достижения образовательных агропарков. В этом году он приурочен к 70-летию основания Эколого-биологического центра имени Соколова и 5-летию городского образовательного проекта "Школьный агропарк".

По словам руководителя Эколого-биологического центра Елены Мальц, образовательные агропарки — один из самых масштабных экологических проектов, которые реализуются в учебных учреждениях Сочи. Сегодня в них высажено 400 плодовых деревьев и кустарников, множество декоративных культур, оборудованы теплицы и системы капельного полива, ландшафтные уголки, установлены декоративные элементы. За пять лет реализации проекта проведены испытания 70 сортов различных овощных культур, 25 опытнических работ школьников стали победителями краевого и всероссийского уровня.

— Реализация масштабного проекта школьных агропарков стала возможна, в том числе, благодаря помощи "Роза Хутор". Курорт с самого начала поддерживал это начинание, включая обеспечение агропарков необходимой техникой. В партнерстве с "Роза Хутор" мы также в течение трех лет реализуем совместную образовательную программу по знакомству подростков с профессиональными навыками экологического менеджера в туристской индустрии, — рассказала Елена Мальц.

Как отметил директор по устойчивому развитию "Роза Хутор" Дмитрий Колосов — забота о будущих поколениях является важным направлением деятельности курорта.

— Являясь ответственным отраслевым лидером курорт "Роза Хутор" готов помогать сочинским школьникам вникать в азы экологических профессий. Тем самым мы вносим лепту в дело формирования условий для того, чтобы местная молодежь не просто изучала уникальную природу родного города, но находила здесь возможности для успешного построения карьеры и, одновременно, была готова продвигать положительные изменения, столь нужные и для бизнеса, и для окружающей среды, и для местного сообщества, — пояснил Дмитрий Колосов.

На фестивале образовательных агропарков состоялась конкурсная выставка, на которой были представлены достижения сочинских школьников — плоды садовых и овощных культур, цветы, саженцы, заготовленные семена и другая продукция, выращиваемая самими ребятами в учебных заведениях. Победителями стали гимназия № 44, школы № 44, №77, №92, детские сады №67, №28, №63. Они были отмечены специальными призами от "Роза Хутор", а все участники фестиваля получили от курорта подарки.

Автор Александр Приходько
Александр Приходько — журналист, внештатный корреспондент Правды.Ру
Редактор Елена Тимошкина
Елена Тимошкина — шеф-редактор Правды.Ру *
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