В Башкирии увеличивают популяцию краснокнижной стерляди

0:55 Your browser does not support the audio element. Наука

Сотрудники Росрыболовства запустили в реку Быстрый Танып (Башкирия) 2 тысячи мальков краснокнижной стерляди.

Фото: flickr.com by weisserstier, CC BY 2.0

Известно, что специалисты доставили рыб из Перми и выпустили их в воду около села Бураево. Подселение проходило в несколько этапов. Сначала из искусственного бассейна вылавливали маленьких рыб, затем проверяли их здоровье и отвозили до нового места обитания. Каждая стерлядь весила не менее 3 граммов. По словам экспертов, благодаря этому рыбы приживутся в водоёме.

Увеличение популяции стерляди в Башкирии происходило в рамках национального проекта "Экология". Основной её целью является сохранение природного биоразнообразия и снижение уровня загрязнения окружающей среды, пишет mkset.ru со ссылкой на пресс-службу минприроды Башкирии.

Уточнения

Башкортоста́н — субъект Российской Федерации, республика в её составе.



Сте́рлядь — рыба семейства осетровых.

