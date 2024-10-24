В Башкирии увеличивают популяцию краснокнижной стерляди

Сотрудники Росрыболовства запустили в реку Быстрый Танып (Башкирия) 2 тысячи мальков краснокнижной стерляди.
Известно, что специалисты доставили рыб из Перми и выпустили их в воду около села Бураево. Подселение проходило в несколько этапов. Сначала из искусственного бассейна вылавливали маленьких рыб, затем проверяли их здоровье и отвозили до нового места обитания. Каждая стерлядь весила не менее 3 граммов. По словам экспертов, благодаря этому рыбы приживутся в водоёме.
Увеличение популяции стерляди в Башкирии происходило в рамках национального проекта "Экология". Основной её целью является сохранение природного биоразнообразия и снижение уровня загрязнения окружающей среды, пишет mkset.ru со ссылкой на пресс-службу минприроды Башкирии.
Башкортоста́н — субъект Российской Федерации, республика в её составе.
Сте́рлядь — рыба семейства осетровых.
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