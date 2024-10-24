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Китай ускоряет автоматизацию: роботы взялись за электромобили

1:04
Наука

Китайская робототехническая компания UBTech объявила о получении более 500 заказов на своего человекоподобного робота Walker S1 от одного из крупнейших производителей электромобилей — компании BYD.

Китай ускоряет автоматизацию: роботы взялись за электромобили
Фото: freepik.com by rawpixel.com, PDM

Этот робот, высотой 172 см и весом 76 кг, напоминает по размерам обычного человека и предназначен для выполнения сложных производственных задач.

На снимках, опубликованных изданием The Sun, запечатлено, как несколько таких роботов работают на заводах BYD, осматривая автомобили и перенося тяжелые коробки на больших складах. В кадрах не замечены люди, что свидетельствует о том, что роботы частично заменили их на производственных линиях.

Применение этих технологий может существенно изменить подход к организации труда и поставить вопрос о будущем рабочих мест на заводах. Роботы способны эффективно справляться с тяжелыми задачами, и это ускоряет процесс автоматизации производства.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Электромобиль — автомобиль, приводимый в движение одним или несколькими электродвигателями с питанием от независимого источника электроэнергии (аккумуляторов, топливных элементов, конденсаторов и т. п.).

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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