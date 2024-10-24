Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Нежный заливной пирог с ягодами: отличный повод, чтобы позвать гостей на чай
Эти сыры могут навредить вашему здоровью: почему пожилым стоит избегать соленых сортов
Как возраст влияет на выбор автомобиля
Что делать автомобилисту, случайно сбившему собаку или кошку?
Молодость и красота без лишних затрат: простые шаги
Как цвет влияет на восприятие кухни: советы по оформлению
Экс-игрок сборной Грузии Джанашия не считает правильным пускать белорусские клубы в РПЛ
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи
Символическая купюра БРИКС не впечатлила главу ЦБ РФ

Китай запускает первую в стране плавучую солнечную электростанцию

1:04
Наука

Инженеры Китая готовятся испытать первую в стране плавучую солнечную электростанцию Yellow Sea No. 1, которая будет размещена в Желтом море.

Китай запускает первую в стране плавучую солнечную электростанцию
Фото: freepik.com is licensed under public domain

Платформа проходит финальные настройки перед началом годового экспериментального периода, который состоится на ветряной электростанции на юге Шаньдунского полуострова.

Высота конструкции составляет 10 метров, а ее основа опирается на систему из 64 буев, закрепленных тросами на морском дне, что позволит платформе противостоять волнам высотой до 10 метров. Испытательная установка имеет площадь 1624 квадратных метра и оснащена 434 солнечными панелями.

В течение года инженеры будут следить за устойчивостью к погодным условиям, долговечностью конструкции и эффективностью выработки электроэнергии. Основная цель эксперимента — оценить возможности плавучих солнечных электростанций как альтернативного источника энергии.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.

Электри́ческая ста́нция или электроста́нция — комплекс оборудования (в случае стационарного размещения - и сооружений) для производства электроэнергии.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Садоводство, цветоводство
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны Аудио 
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Наука и техника
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили Аудио 
7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе
Авто
7 поломок автомобиля, с которыми отказываются связываться в автосервисе Аудио 
Популярное
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии

Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.

LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Идеальный макияж глаз за пять шагов: полезные лайфхаки с тушью для создания роскошных ресниц
Идеальный макияж глаз за пять шагов: полезные лайфхаки с тушью для создания роскошных ресниц
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана
Ми-34. Лёгкий и многоцелевой российский вертолёт возвращается Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Как действовать, если ваша АКП перешла в аварийный режим
Как действовать, если ваша АКП перешла в аварийный режим
Последние материалы
Что делать автомобилисту, случайно сбившему собаку или кошку?
Молодость и красота без лишних затрат: простые шаги
Как цвет влияет на восприятие кухни: советы по оформлению
Экс-игрок сборной Грузии Джанашия не считает правильным пускать белорусские клубы в РПЛ
Сметана для ухода за лицом: натуральное решение для свежей кожи
Символическая купюра БРИКС не впечатлила главу ЦБ РФ
В России автотуристам не хватает кемпингов — эксперт
Почему кошки считают, что в вашем доме им всё дозволено?
Китай запускает первую в стране плавучую солнечную электростанцию
В каких витаминах особенно нуждаются питомцы при домашнем содержании?
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.