Китай запускает первую в стране плавучую солнечную электростанцию

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Инженеры Китая готовятся испытать первую в стране плавучую солнечную электростанцию Yellow Sea No. 1, которая будет размещена в Желтом море.

Фото: freepik.com is licensed under public domain

Платформа проходит финальные настройки перед началом годового экспериментального периода, который состоится на ветряной электростанции на юге Шаньдунского полуострова.

Высота конструкции составляет 10 метров, а ее основа опирается на систему из 64 буев, закрепленных тросами на морском дне, что позволит платформе противостоять волнам высотой до 10 метров. Испытательная установка имеет площадь 1624 квадратных метра и оснащена 434 солнечными панелями.

В течение года инженеры будут следить за устойчивостью к погодным условиям, долговечностью конструкции и эффективностью выработки электроэнергии. Основная цель эксперимента — оценить возможности плавучих солнечных электростанций как альтернативного источника энергии.

Уточнения

Кита́й (кит. трад. 中國, упр. 中国, пиньинь Zhōngguó, палл. Чжунго), официальное название — Кита́йская Наро́дная Респу́блика, сокращённо — КНР (кит. трад. 中華人民共和國, упр. 中华人民共和国, пиньинь Zhōnghuá Rénmín Gònghéguó, палл. Чжунхуа Жэньминь Гунхэго) — государство в Восточной Азии.



Электри́ческая ста́нция или электроста́нция — комплекс оборудования (в случае стационарного размещения - и сооружений) для производства электроэнергии.

