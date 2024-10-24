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Змеи и холод: как они выживают зимой

2:24
Наука

Змеи — хладнокровные существа, что означает, что они не могут самостоятельно регулировать свою температуру.

Змеи и холод: как они выживают зимой
Фото: safaritravelplus.com is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication

Когда наступают холодные зимние месяцы, их метаболизм замедляется, и они ищут укрытие, чтобы выжить.

В отличие от медведей, которые впадают в глубокую спячку, змеи становятся менее активными, но не полностью отключаются. Этот процесс называется брумацией.

Что такое брумация?
Брумация — это состояние, в которое змеи впадают, чтобы пережить зиму. При падении температуры их метаболизм замедляется, что позволяет им экономить энергию. В отличие от настоящей спячки, при брумации змеи остаются бодрствующими, хотя и неактивными, и могут реагировать на изменения окружающей среды.

Змеи прячутся в норах или под землёй, чтобы избежать холодов. Иногда, в тёплые зимние дни, они могут выходить из укрытия на короткое время.

Почему змеи впадают в брумацию?
Поскольку змеи не могут регулировать свою температуру, им необходимо находить укрытие, чтобы выжить в холодные месяцы. Брумация помогает им экономить энергию, когда температура слишком низкая для активности. В более холодных климатах многие виды змей, такие как подвязочные и крысиные, собираются в группах, чтобы сохранять тепло.

Без этого состояния выжить в зимние месяцы было бы для них крайне трудно.

Все ли змеи впадают в брумацию?
Не все змеи впадают в брумацию. Это зависит от их вида и места обитания. Змеи, живущие в тёплых климатах, где зима не так сурова, могут оставаться активными. Тем не менее, в регионах с холодными зимами, многие виды змей всё же впадают в брумацию, и вы можете заметить, что их становится меньше вокруг.

Даже в мягких зимних условиях некоторые змеи могут периодически выходить на поверхность, но это не отменяет их потребности в укрытии.

Хотя брумация помогает змеям пережить зиму, это не всегда гарантирует их выживание. Они подвержены рискам, таким как экстремальные холода или отсутствие укрытий, что может привести к их гибели.

В некоторых случаях змеи могут искать укрытие в домах, что иногда приводит к "нашествиям" змей.

Уточнения

Зме́и (лат. Serpentes) — подотряд класса пресмыкающихся отряда чешуйчатые. Некоторые змеи ядовиты, но неядовитые представлены бóльшим количеством видов.

Автор Алексей Тимошкин
Алексей Тимошкин — внештатный корреспондент новостной службы Правда.Ру
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