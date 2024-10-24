В горах Узбекистана найден потерянный средневековый город

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На территории Узбекистана на высоте более 2000 метров были обнаружены следы крупного средневекового города, что может изменить представления об истории Центральной Азии.

Фото: Wikipedia by HeritageDaily, CC BY-SA 3.0

Ранее считалось, что города на Шелковом пути располагались на равнинах, таких как Самарканд и Бухара. Однако находка в горах, известная как Тугунбулак, открывает новые факты о городах, расположенных вдали от сельскохозяйственных угодий.

Археологическая команда, использующая лидар для картирования местности, выявила укрепленные цитадели, металлургический завод и другие архитектурные структуры. Эти открытия указывают на возможное существование автономного политического образования, управляемого кочевыми тюркскими народами.

Находка может переписать историю региона, показывая, что горные районы также играли важную роль в развитии торговли на Шелковом пути, производя металлические изделия, которые были востребованы в Средневековье.

Уточнения

Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston / Ўзбекистон [ozbekiˈstɒn]), официальное название — Респу́блика Узбекиста́н (узб. Oʻzbekiston Respublikasi / Ўзбекистон Республикаси) — государство, расположенное в центральной части Средней Азии.



Сре́дние века́ также Средневеко́вье — период истории Европы и Ближнего Востока, следующий после Античности и предшествующий Новому времени.

