Хранение данных на ДНК может стать доступным благодаря новой технологии

1:24 Your browser does not support the audio element. Наука

Исследователи сделали шаг к созданию новой технологии хранения данных с использованием ДНК. Вдохновленные подвижным шрифтом, они разработали метод ускоренной записи данных на молекулярном уровне, который может стать основой для будущей индустрии хранения информации.

Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, PDM

Основная проблема нынешних технологий — медленная запись данных в ДНК, которая занимает миллионы лет для одного грамма.

Новый подход, о котором сообщается в Nature, позволяет использовать ферменты для быстрой и дешевой записи цифровых данных с использованием кирпичиков ДНК. Это значительно ускоряет процесс кодирования, делая его гораздо более экономически эффективным по сравнению с нынешними методами.

Ученые из Пекинского университета продемонстрировали возможность записи и чтения почти 270 000 бит данных — этого хватит для изображения с высоким разрешением. Потенциально технология может достичь скорости до 2 терабайт в день, что в 6000 раз быстрее, чем существующие синтезаторы ДНК. Следующий шаг — использование химических маркеров для повышения плотности записи.

Эксперты утверждают, что это исследование может стать ключевым прорывом, который сделает хранение данных на ДНК доступным и массовым решением.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.



Да́нные — зарегистрированная информация; представление фактов, понятий или инструкций в форме, приемлемой для общения, интерпретации, или обработки человеком или с помощью автоматических средств.

