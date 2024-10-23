Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости Все >
Как укрывать розы на зиму
Россиянам заблокировали доступ к обновлениям видеокарт Nvidia
Инфекции в салоне: что скрывает ваш автомобиль
Создаем комфорт в гостиной: советы по выбору обоев
Учёные нашли связь мелатонина и редкой болезни костей
Чем заменить румяна: четыре простых альтернативы для свежего макияжа
Стас Ярушин подтвердил слухи о рождении у него третьего ребёнка: теперь паркуюсь бесплатно
Как отличить качественное сливочное масло от подделки
Супружеская пара из США сократила расходы на жизнь после переезда в Италию

Хранение данных на ДНК может стать доступным благодаря новой технологии

1:24
Наука

Исследователи сделали шаг к созданию новой технологии хранения данных с использованием ДНК. Вдохновленные подвижным шрифтом, они разработали метод ускоренной записи данных на молекулярном уровне, который может стать основой для будущей индустрии хранения информации.

Хранение данных на ДНК может стать доступным благодаря новой технологии
Фото: commons.wikimedia.org by Pixabay, PDM

Основная проблема нынешних технологий — медленная запись данных в ДНК, которая занимает миллионы лет для одного грамма.

Новый подход, о котором сообщается в Nature, позволяет использовать ферменты для быстрой и дешевой записи цифровых данных с использованием кирпичиков ДНК. Это значительно ускоряет процесс кодирования, делая его гораздо более экономически эффективным по сравнению с нынешними методами.

Ученые из Пекинского университета продемонстрировали возможность записи и чтения почти 270 000 бит данных — этого хватит для изображения с высоким разрешением. Потенциально технология может достичь скорости до 2 терабайт в день, что в 6000 раз быстрее, чем существующие синтезаторы ДНК. Следующий шаг — использование химических маркеров для повышения плотности записи.

Эксперты утверждают, что это исследование может стать ключевым прорывом, который сделает хранение данных на ДНК доступным и массовым решением.

Уточнения

Дезоксирибонуклеи́новая кислота́ (ДНК) — макромолекула (одна из трёх основных, две другие — РНК и белки), обеспечивающая хранение, передачу из поколения в поколение и реализацию генетической программы развития и функционирования организмов.

Да́нные — зарегистрированная информация; представление фактов, понятий или инструкций в форме, приемлемой для общения, интерпретации, или обработки человеком или с помощью автоматических средств.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
Обсудить
Сейчас читают
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Наука и техника
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили Аудио 
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Садоводство, цветоводство
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны Аудио 
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом
Домашние животные
Сколько раз в день нужно кормить кошку. Разница между сухим и влажным кормом Аудио 
Популярное
Сравнение моделей LADA по устойчивости к коррозии

Современные российские автомобили смогли конкурировать с зарубежными благодаря улучшенному качеству и устойчивости к коррозии.

LADA Vesta: на шаг впереди в борьбе с коррозией
Идеальный макияж глаз за пять шагов: полезные лайфхаки с тушью для создания роскошных ресниц
Идеальный макияж глаз за пять шагов: полезные лайфхаки с тушью для создания роскошных ресниц
Готовим аппетитную запеканку с фаршем и овощами за 30 минут
Сводка с фронта: Зеленский заявил о готовности заморозить конфликт, последняя трасса в сторону Курахово перерезана
Ми-34. Лёгкий и многоцелевой российский вертолёт возвращается Дмитрий Плотников В Бразилии рассказали, есть ли в БРИКС противоречия и почему туда возьмут не всех Любовь Степушова Светлого будущего не будет, пока мы не откажемся от этого Виктор Пахомов
Секреты долгого хранения тыквы: как сохранить до весны
Учёные создали 3D-модель подземных туннелей: и вот что они обнаружили
Как действовать, если ваша АКП перешла в аварийный режим
Как действовать, если ваша АКП перешла в аварийный режим
Последние материалы
Создаем комфорт в гостиной: советы по выбору обоев
Инфекции в салоне: что скрывает ваш автомобиль
Учёные нашли связь мелатонина и редкой болезни костей
Чем заменить румяна: четыре простых альтернативы для свежего макияжа
Стас Ярушин подтвердил слухи о рождении у него третьего ребёнка: теперь паркуюсь бесплатно
Как отличить качественное сливочное масло от подделки
Супружеская пара из США сократила расходы на жизнь после переезда в Италию
Названа дата дебюта Квинси Промеса в новом клубе
Российская танкерная фанера может оказаться в Южной Корее
Российские учёные создали революционную технологию ферментации кофе
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Авторы
Антиопечатка

Эл № ФС77-72263 выдано РКН 01.02.2018. Учредитель: В.В. Горшенин. Главный редактор: И.С. Новикова.

Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), [email protected] Москва, ул. Старая Басманная, д.16/1Б, «Правда.Ру»

Copyright © 1999-2024, технология и дизайн принадлежат ООО «Техномедиа».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

*Meta Platforms признана экстремистской организацией и запрещена, как и принадлежащие ей Facebook и Instagram.