Российские учёные создали революционную технологию ферментации кофе

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Учёные Белгородского государственного университета разработали новую технологию ферментации зелёного кофе, которая поможет отечественным производителям использовать более дешёвое сырьё и снизить себестоимость продукции.

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В основе разработки лежит использование уникальных микробиологических штаммов, созданных для процесса ферментации кофейных зёрен. Специалисты модернизировали обжарочные линии и внедрили технологию постферментации, что позволит повысить качество и улучшить вкусовые характеристики кофе. Это решение может оказать значительное влияние на прибыль российских предприятий, так как технология ферментации кофе до сих пор была мало распространена в России, сообщает ТАСС.

В странах, выращивающих кофе, особенно в Южной Америке, ферментация давно используется для улучшения качества продукта, что сказывается на его цене. Благодаря новому подходу российского университета, отечественные производители смогут конкурировать на мировом рынке с продуктом высокого качества, но с более низкой себестоимостью.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.



Ферментация — биохимическая переработка органических веществ (сырья или продукта) при помощи ферментов (белковых катализаторов) или под воздействием микроорганизмов.

