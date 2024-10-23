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Российские учёные создали революционную технологию ферментации кофе

1:07
Наука

Учёные Белгородского государственного университета разработали новую технологию ферментации зелёного кофе, которая поможет отечественным производителям использовать более дешёвое сырьё и снизить себестоимость продукции.

Российские учёные создали революционную технологию ферментации кофе
Фото: freepik.com is licensed under public domain

В основе разработки лежит использование уникальных микробиологических штаммов, созданных для процесса ферментации кофейных зёрен. Специалисты модернизировали обжарочные линии и внедрили технологию постферментации, что позволит повысить качество и улучшить вкусовые характеристики кофе. Это решение может оказать значительное влияние на прибыль российских предприятий, так как технология ферментации кофе до сих пор была мало распространена в России, сообщает ТАСС.

В странах, выращивающих кофе, особенно в Южной Америке, ферментация давно используется для улучшения качества продукта, что сказывается на его цене. Благодаря новому подходу российского университета, отечественные производители смогут конкурировать на мировом рынке с продуктом высокого качества, но с более низкой себестоимостью.

Уточнения

Ко́фе (от араб. قهوة‎ [qahwa/gahfa], через нидерл. koffie, англ. coffee и устар. ко́фий, ко́фей) — напиток из жареных и перемолотых зёрен кофейного дерева или кофейного куста.

Ферментация — биохимическая переработка органических веществ (сырья или продукта) при помощи ферментов (белковых катализаторов) или под воздействием микроорганизмов.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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