Учёные изучили эмоции птиц: что рассказывают крики цыплят?

Исследование профессора Кеннета Суфки из Университета Миссисипи и его британских коллег предлагает новые подходы к пониманию эмоциональных состояний домашних птиц, особенно цыплят.
Их работа показывает, что стресс у цыплят можно измерять по их вокализации: те, кто находится в одиночестве, издают громкие и высокие звуки, что может свидетельствовать о беспокойстве. Для изучения этой гипотезы учёные использовали зеркала, чтобы имитировать компанию для птиц.
Исследование не только способствует лучшему пониманию благополучия животных в птицеводстве, но и может помочь улучшить тестирование лекарств от тревожных состояний и депрессии у людей. Кроме того, метод выявления стресса без инвазивных вмешательств может стать стандартом для мониторинга благополучия животных в сельском хозяйстве, а также позволит более гуманно относиться к ним на производственных объектах.
Исследователи уверены, что использование акустических данных может улучшить методы заботы о животных, подтверждая их способность испытывать негативные эмоции, схожие с человеческими.
Эмо́ция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру.
Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.
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