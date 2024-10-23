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Учёные изучили эмоции птиц: что рассказывают крики цыплят?

1:09
Наука

Исследование профессора Кеннета Суфки из Университета Миссисипи и его британских коллег предлагает новые подходы к пониманию эмоциональных состояний домашних птиц, особенно цыплят.

Учёные изучили эмоции птиц: что рассказывают крики цыплят?
Фото: commons.wikimedia.org by Naim Alel, CC BY-SA 3.0

Их работа показывает, что стресс у цыплят можно измерять по их вокализации: те, кто находится в одиночестве, издают громкие и высокие звуки, что может свидетельствовать о беспокойстве. Для изучения этой гипотезы учёные использовали зеркала, чтобы имитировать компанию для птиц.

Исследование не только способствует лучшему пониманию благополучия животных в птицеводстве, но и может помочь улучшить тестирование лекарств от тревожных состояний и депрессии у людей. Кроме того, метод выявления стресса без инвазивных вмешательств может стать стандартом для мониторинга благополучия животных в сельском хозяйстве, а также позволит более гуманно относиться к ним на производственных объектах.

Исследователи уверены, что использование акустических данных может улучшить методы заботы о животных, подтверждая их способность испытывать негативные эмоции, схожие с человеческими.

Уточнения

Эмо́ция (от лат. emoveo — потрясаю, волную) — психический процесс средней продолжительности, отражающий субъективное оценочное отношение к существующим или возможным ситуациям и объективному миру.

Пти́цы (лат. Aves) — группа теплокровных яйцекладущих позвоночных животных, традиционно рассматриваемая в ранге отдельного класса.

Автор Олег Логинов
Олег Логинов — студент НИУ ВШЭ, внештатный корреспондент Правды.Ру
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