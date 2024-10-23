Глобальная климатическая катастрофа: океанские течения на грани разрушения

44 ведущих климатологов мира обратились к политикам стран Северной Европы с призывом принять срочные меры по предотвращению "разрушительного" коллапса ключевых течений Атлантического океана.

Фото: https://commons.wikimedia.org/wiki/File:ISS015-E-29980_-_View_of_the_Atlantic_Ocean.jpg by Earth Science and Remote Sensing Unit, Lyndon B. Johnson Space Center

В открытом письме, опубликованном 21 октября, учёные во главе с климатологом из Пенсильванского университета Майклом Манном (Michael Mann) предупреждают, что риски ослабления Атлантической меридиональной циркуляции (Atlantic Meridional Overturning Circulation, AMOC) были существенно недооценены, и призывают к немедленным действиям.

AMOC — это система течений, включающая Гольфстрим, которая транспортирует тепло в северное полушарие. Исследования показывают, что циркуляция замедляется и может вскоре достичь критической точки из-за глобального потепления, что приведёт к климатическим катастрофам.

Учёные предупреждают, что изменение океанической циркуляции может иметь необратимые последствия, особенно для Северной Европы, включая Данию, Исландию, Норвегию, Финляндию и Швецию.

Потенциальный коллапс AMOC приведёт к значительному охлаждению и экстремальным погодным условиям в этих странах, а также к увеличению "холодного пятна" над восточной частью Северной Атлантики. Это также может угрожать сельскому хозяйству в северо-западной Европе и вызвать серьёзные климатические последствия по всему северному полушарию.

В других регионах мира тоже будут ощущаться последствия. При остановке AMOC возможен южный сдвиг тропических муссонов, что вызовет катастрофические изменения для сельского хозяйства и экосистем. Также может произойти повышение уровня моря вдоль атлантического побережья США и серьёзное воздействие на морские экосистемы и рыбный промысел.

В исследовании подчёркивается, что без срочных климатических действий коллапс AMOC может произойти уже в ближайшие десятилетия, хотя прогнозирование сроков вызывает значительные трудности. В последнем отчёте Межправительственной группы экспертов по изменению климата (IPCC) говорится, что существует "средняя уверенность" в том, что коллапс AMOC не произойдёт до 2100 года, однако учёные считают это заниженной оценкой.

Цель письма — обратить внимание на то, что средний уровень уверенности в том, что AMOC не обрушится, недостаточно утешителен и оставляет возможность его коллапса уже в этом столетии. Учитывая, что последствия будут катастрофическими и повлияют на весь мир на протяжении многих веков, учёные призывают принять больше мер для минимизации этого риска.

Письмо адресовано Северному Совету министров — межправительственному форуму, который способствует сотрудничеству между странами Северной Европы. Специалисты призывают политиков учитывать риски коллапса AMOC и усилить давление на международных партнёров, чтобы приблизиться к целям Парижского соглашения 2015 года, которое направлено на ограничение глобального потепления до 1,5°C выше доиндустриальных уровней.

Уточнения

Парижское соглашение — соглашение в рамках Рамочной конвенции ООН об изменении климата, регулирующее меры по снижению содержания углекислого газа в атмосфере с 2020 года.



Атланти́ческий океа́н — второй по площади и глубине океан Земли после Тихого океана, расположенный между Гренландией и Исландией на севере, Европой и Африкой на востоке, Северной и Южной Америкой на западе и Антарктидой на юге.

